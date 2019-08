警察暴力成美國25至29歲青年第六大死因　黑人受害最重

▲警察暴力最近成為全球熱議的話題。圖為今年7月時,香港警方在沙田一處商場內驅散示威者時的畫面。(圖/達志影像/美聯社)

美國警察執法時濫用暴力事件頻傳。最近有大學研究指出:警察暴力已成為美國 25至29歲青年的第六大死因,最新的年度統計指出,每10萬人裡面有1.8人因此死亡,當中又以黑人男性及少數族群的風險最高。

前5大死因包括「濫用藥物及交通意外」(每10萬人當中有76.6人)。其次是自殺(每10萬人當中有26.7人)、被殺(每10萬人當中有22人)、心臟病(每10萬人當中有7人)、以及癌症(每10萬人當中有6.3人)。

該項研究上周一(5日)發表在《美國國家科學院期刊》(Proceedings of the National Academy of the Sciences)上。 上述研究由密西根大學、羅格斯大學(Rutgers University)以及華盛頓大學共同進行,透過分析2013至2018年間非官方統計的死亡率數據,發現因警察暴力死亡的案例中,20至35歲的美國成年人風險最高,非黑人女性及60歲以上老人風險則較低。

數據顯示,每10萬名非裔男性中約有100人因警察暴力死亡,相對的,每10萬名白人男性中只有39人死於此因,前者足足高了2.5倍。

研究中所定義的警察暴力包括使用槍械、電擊槍、噴辣椒水、徒手制伏等手段。而警方攔截嫌疑人搜身等強迫性行為,也會影響受害人的心理和身體健康。

報告同時指出,美國「疾病控制及預防中心」統計因警察暴力致死的人數時,低估了約50%。研究團隊希望,該項研究能夠證明警察殺人其實比想像中嚴重,而且警警暴力跟種族、性別和年齡歧視的日趨嚴重息息相關。