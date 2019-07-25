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信義品牌誠意鉅獻　江翠「嘉和」萬眾矚目

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信義品牌誠意鉅獻　江翠「嘉和」萬眾矚目（圖／信義房屋提供）

圖、文／信義房屋提供

信義企業集團首次跨足新北推出品牌誠意鉅作「嘉和」，將是信義企業集團的新里程碑，從房仲業到建築業，秉持著信義精神，打造一座「以人為本」、「家為核心」的幸福家園。

「嘉和」擁有優越的立地條件，坐擁板橋435藝文特區樹海人文景觀，同時兼擁江翠水岸大景，深遠近闊、層層疊疊似山水般的畫境，堪稱江翠重劃區難得一遇的人文優勝美地。延攬頂尖人文建築團隊，齊心擘劃「嘉和」建築美學，耐震六級結構設計，更導入先進的BIM建築模擬技術，有效提升工程質量，進而提高建築品質，為台灣人重新定義對「家｣的觀念。

信義企業集團集團三十八年真誠鉅獻，萬眾矚目，敬請期待！

【信義嘉和】基本資料
建築代銷：信義代銷
建設公司：信義開發股份有限公司
基地位置：新北市板橋區藝文街&藝文一街交叉口
基地面積：920坪（雙面臨路）
建築樓層：地上15樓/地下4樓
結構：RC
戶 數：規劃住家140戶/店面 4戶
車位數：146車（規劃全坡平車位）
單層戶數：A棟4戶 / B棟6戶
單層樓高：一樓4.25米、標準層3.25米
產品規劃：25-49坪
公設比：約 32.87%~33.82％
信義嘉和 貴賓專線 : (02)2954-8888
接待會館地址：新北市板橋區中正路433巷與藝文街交叉口

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關鍵字：信義房屋,嘉和,信義嘉和,江翠

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