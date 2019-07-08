過度善良是種病態！「取悅病人格」發展3樣貌：有報復心態是其中之一

▲「過度善良」有時反而會得到他人的不尊重。（圖／取自pixabay）

實習記者曾筠淇／綜合報導

俗話說「人善被人欺，馬善被人騎。」善良是優點，但「過度善良」則是缺點。美國心理學家萊斯．巴巴內爾（Les Barbanell）認為，「善良的人害怕敵意，用『不拒絕』來獲得他人的認可。」在現今生活中，或多或少都有「過度善良」的人，對於別人提出的要求，都會不論對錯地達成，生怕自己的拒絕，會獲得對方的不認可，所以逼迫自己友善，然後迎合他人。

「過度善良」源於對社會的恐懼，「過度善良」的人會因為害怕別人的否定，或害怕得到不友善的言論，所以不斷壓低自己的身段，甚至有些卑微，且他們對於別人的言語、眼神都十分敏感，從小便學習如何避免他引發人敵意，大多考慮他人而忽略自己。而巴巴內爾更認為，這樣的友善已經不是一種美德，而是一種病態，並稱之為「取悅病」。

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這類型的人，內心可能已經有些不悅，但仍表現出贊同他人的模樣，希望能滿足對方要求，無法輕易對他人說「不」，巴巴內爾也在2006年時，於他的著作《揭開友善的面具》（Removing the Mask of Kindness）中提到，「極端無私」是一種用來「掩蓋心理和情感問題的性格特徵」，習慣取悅別人者，常活在害怕「敵意」、「拒絕」的恐懼中，對人際關係缺乏安全感，且害怕被孤立。

▲「取悅病」的人即便心裡不耐煩，仍不會透露於表情。（示意圖／取自pixabay）

同時，有這類人格特質的人，在他們身上可能會發展出以下三種情況，第一種是把對社會的恐懼轉移至他處，並藉此找到突破的出口來支撐自身脆弱；第二種是在嘗試友善以後，爆發出想報復的想法，他們並不是真正心地善良，而是期待獲得認可，因此當他們對認可倦怠時，便可能轉移成報復心態；第三種則是真正心地善良，但又有病態的人，一生只為別人好，卻無法找到突破的出口，也不願將痛苦報復於別人身上，因此只能一直活在痛苦中。

「過度善良」的人時常妥協，無法堅持自己的想法，被別人牽著鼻子走，這些都與缺乏安全感有關，這類的不安全感則很可能源於原生家庭、被同學排擠等因素，所以總委屈自己，選擇討好別人，害怕一不善良，又會被討厭。而這種病態的情況很難在一時之間改變，這類人只能努力嘗試多說「我要」、「我想」，試圖為自己發聲，慢慢改善，在接受別人要求以前，不違背自身意願，多愛自己一點。