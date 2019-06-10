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男闖民宅持棒亂戳嗆「你們都不挺我」　遭屋主及友人「反擊」致死

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▲▼ 嘉義某民宅日前遭闖入，闖入男子遭屋主及友人綑綁凌虐致死。（圖／記者翁伊森攝，下同）

▲嘉義某民宅日前遭闖入，闖入男子遭屋主及友人綑綁毆打，卻不幸致死。（圖／記者翁伊森攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市自由路上日前發生一民眾疑似精神狀態不穩定，持棍棒闖入民眾自有住宅，並企圖用棍棒「戳」該住戶及屋內友人，隨即遭反綁毆打致死，警方趕到現場仍依傷害致死罪嫌將住戶及友人送辦。

事情發生在9日下午，家住台南市鄭姓民眾疑似精神狀態不穩定，逕自帶著木棍闖入黃姓男子自由路上住家，並對黃男及其友人嗆聲叫囂，並用手上木棍戳向黃男等人，引發黃男等人不滿，將鄭男綑綁後，分持棒球棍等毆打鄭男頭部，導致鄭男頭部受重創，雖然黃男等人隨即通知救護車到場但為時已晚，黃男送醫後不治，警方訊後將相關人等送辦。

據了解，31歲鄭姓男子為台南市人，長期於嘉義市活動，犯有吸毒、持有槍械等前科，甚至還持槍到嘉義縣某餐廳對店家鳴槍示威，表示自己是來尋仇，但是沒有人認識他。

而黃男也表示，在場友人包含自己對鄭男根本不熟，只見鄭男赤裸上身，手持棍棒一進屋就嗆說「他混東山媽祖的」、「你們都不挺我」，並拿棍棒一陣亂戳，一夥人氣不過才將其綑綁並毆打出氣。

過程中，鄭男一不小心跌倒後頭部撞上地板，現場大家驚覺他沒有呼吸，急忙叫救護車，但鄭男送醫後半小時宣告不治，在場人等都直呼「太衰了」，對於鄭男先是闖進自己屋內又是叫囂又是一陣亂攻擊，雖然有出手毆打鄭男，但並無致死意味，發生這樣事情都覺得很無奈

檢警調查，鄭男無端闖入黃男住宅，過程中雙方發生糾紛，鄭雖遭黃男等人毆打，但黃男等人並無殺人犯意，更叫救護車協助送醫，因此，全案已朝傷害致死罪嫌偵辦。

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關鍵字：自由路,毆打致死

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