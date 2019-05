2019高校畢業歌票選／興國高中《Grow up》

《Grow up》

作詞:陳柏翰 洪訢睿

作曲:陳柏翰

演唱:陳柏翰 林晉禾 洪訢睿

創作理念:

三年,紀錄著即將成為回憶的青春。

還記得第一天踏入教室中那青澀的我們,

是如何成長,如何在歡笑與淚水中描寫這一段故事。

不長也不短的三年,成就了這首歌,

也希望這首歌能夠在走出校園的那一刻,為我們的青春發光發熱。

請繼續往下閱讀...

歌詞:

我們 是真的長大 我們 是展翅飛翔

我們 是跌跌撞撞 向前進吧 別再迷茫

此刻 就在這地方 收藏 那每一個他

去吧 就朝那方向 張開翅膀 邁入希望*

青春的回憶 該怎麼去擁有

同學的陪伴 卻不會繼續走

當停止下課鐘 誰與誰又錯過

那就放開手 別再像他人去回過頭

離開教室後 見了此生的最後一面

熟悉的走廊 漸漸的在我們腦海浮現

當我們長大後 經歷了許多試煉

珍惜在當下別再讓自己後悔留戀

把手放下 (屬於我們柏油路的操場)

別回頭望 (一起利用課餘閒暇的空檔)

別再失望(be a brave person for young so let's go let's go just get ready to go come on)

高中生活裡 總是過的迷迷糊糊

拋下煩惱後 勇敢的向前追逐

縱使前方的道路需要我們征服

我們依然看著你我向前的邁步

六月的夏天 一起走向不同的道路

脫下制服後 像是掙脫了束縛

未來日子中 彩繪出自己的藍圖

如今畢業後 拋下淚水不能再哭

把手放下 (屬於我們柏油路的操場)

別回頭望 (一起利用課餘閒暇的空檔)

別再失望 (Time to not up or shut up 將寄望放心上 懷抱期望We keep moving on)

我們 是真的長大 我們 是展翅飛翔

我們 是跌跌撞撞 向前進吧 別再迷茫

此刻 就在這地方 收藏 那每一個他

去吧 就朝那方向

我們 是真的長大 (高中生活裡 總是過的迷迷糊糊)

我們 是展翅飛翔 (拋下煩惱後 勇敢的向前追逐)

我們 是跌跌撞撞 (縱使前方的道路需要我們征服 )

向前進吧 別再迷茫 (我們依然看著你我向前的邁步)

此刻 就在這地方 (六月的夏天 一起走向不同的道路)

收藏 那每一個他 (脫下制服後 像是掙脫了束縛)

去吧 就朝那方向 (未來日子中 彩繪出自己的藍圖)

張開翅膀 邁入希望 (如今畢業後 拋下淚水不能再哭)