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影／LINE帳號好友群組不怕消失了　換機前先做好3動作

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▲LINE「新版」換機流程上線,，第一次換機就上手。（圖／LINE提供）

財經中心／台北報導

LINE調查註冊過新帳號用戶中，有35%因移動帳號失敗才註冊新帳號，而且舊換機流程第一個步驟，較容易因誤按「註冊新用戶」進而使換機失敗。因此整理出3個換機前一定要知道的設定：綁定電話號碼與電子郵件、確認密碼、備份的步驟，讓用戶在換機時能更簡單地成功轉移原帳號。

▼LINE「新版」換機流程上線　第一次換機就上手。（圖／LINE提供）▲LINE「新版」換機流程上線　第一次換機就上手。（圖／LINE提供）

LINE表示，所謂「換機流程」指的是當用戶要換新手機裝置時，要將舊手機裝置上的LINE帳號與連動資料，移動到新手機裝置上的過程，同時宣布LINE版本為9.2.0（含）以上的用戶，即日起適用新換機流程；若LINE版本為9.2.0以下，則繼續使用舊換機流程。

▲LINE「新版」換機流程上線。（圖／LINE提供）

▲LINE「新版」換機流程上線　第一次換機就上手。（圖／LINE提供）

▲LINE「新版」換機流程上線。（圖／LINE提供）

3個換機前一定要知道的設定：綁定電話號碼與電子郵件、確認密碼、備份

在新換機流程中，換機「前」的重要設定，與舊換機流程是一樣的，其中「綁定」的重要性在於讓LINE帳號的連動資料，可以跟隨所設定的「電話號碼」與「電子郵件」轉移，是換機前務必確認的設定。

▲LINE「新版」換機流程上線　第一次換機就上手。（圖／LINE提供）

▲LINE「新版」換機流程上線。（圖／LINE提供）

▲LINE「新版」換機流程上線　第一次換機就上手。（圖／LINE提供）

至於密碼指的是LINE帳號的登入「密碼」，建議於換機前再次確認或重新設定，若不確定自己是否已完成換機前相關設定，歡迎加入「LINE小幫手」官方帳號（ID: @linehelptw），在聊天視窗中輸入「帳號健檢」，即會引導您前往「設定」中確認。

▲LINE「新版」換機流程上線。（圖／LINE提供）

此外，如有備份LINE聊天記錄的需求，務必於換機前先進行備份，目前開放「文字訊息」備份，尚未包括圖片、影片等其他類型的內容，如果有重要的圖片或檔案在LINE中，建議先存在手機裝置或LINE Keep中，再開始進行備份。

▲LINE「新版」換機流程上線。（圖／LINE提供）

LINE新換機流程關鍵2步驟：電話號碼認證與密碼

LINE強調，新換機流程的步驟更加簡單直覺，尤其在先前容易誤按「註冊新帳號」的第一個步驟，已經在新換機流程中被移除，藉此減少因誤按造成換機失敗的機會，而且絕大多數用戶採用的「攜碼換機」模式，一樣需要在換機前綁定電話號碼與電子郵件、確認密碼、備份，接著在新手機上安裝LINE應用程式，輸入電話號碼進行驗證、再輸入密碼即可完成換機步驟，最後一個步驟更是貼心的主動附上匯入備份訊息的詢問。

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關鍵字：LINE,帳號,好友群組,消失,換機,3動作

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