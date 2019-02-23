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吃飯愛發出噁爛咀嚼聲 ！網紅出招「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

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生活中心／綜合報導

人跟人相處時，難免會因為不同的生活習慣而有摩擦，如果碰到噁心的壞習慣，更會讓人無法忍受。YouTube頻道「最近紅什麼」整理出7種超討厭壞習慣，例如吃飯咀嚼聲太大、咳嗽不遮嘴巴等，並且搞笑演出如何反制對方的方法。

有些人吃飯時嘴唇不會完全密合，咀嚼聲也比一般人大，反而變成一種噁心惱人的聲音，另外，雖然跟自己家人吃飯時，不一定都會使用公筷母匙，但是將自己的餐具放進菜或湯裡「喇來喇去」的行為，就算是親人也會看不下去。

▼有些人吃飯時，嘴巴不會好好閉起來，發出的咀嚼聲會讓人喪失食慾。　（圖／即新聞／最近紅什麼授權提供，下同。）

請繼續往下閱讀...

▼最直接的反擊方式就是發出比他更吵的咀嚼聲音。

此外，有的人專心做某件事時，會無意識地出現小動作，例如抖腳、按筆等，雖然可以安撫自己的情緒、幫助思考，但是發出的震動跟聲響，反而會打亂他人的思緒。其他還有亂丟菸蒂、咳嗽不遮嘴巴或手抹口水等不尊重別人的壞習慣，都會影響到其他人。

▼把筷子、湯匙放進大家都要吃的菜、湯裡「攪拌挑菜」的行為，不僅不衛生，也很沒禮貌。

▼比對方更誇張，就能立刻讓他知道這種行為有多不尊重別人。

在面對這些討人厭的壞習慣時，「最近紅什麼」搞笑地用更誇張的方式反擊，讓當事人也意識到自己的行為會帶給別人困擾，不過在現實生活中，當然還是要透過溝通，避免衝突，讓人們能夠將心比心，才是比較好的辦法！
 

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關鍵字：最近紅什麼,壞習慣,YouTube

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