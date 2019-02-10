「你已經很棒了」　信心喊話養成孩子玻璃心？！

▲為了讓小孩有信心，有些家長只是一味的給予鼓勵或讚美，然而有時反倒會帶來反效果。（圖／達志／示意圖）

文／蕭雅文

如何培養高耐挫力的好草莓？

培養出高耐挫力的孩子，是天下父母共同的願望。特別是孩子要面對的未來，是個更高壓力、更多挑戰的時代，怎麼做才能防患未然，避免讓孩子成為無助的一代；面對低耐挫力的孩子，又該如何幫助他，讓他越來越能體會失敗的價值，掌握成功的關鍵呢？

其實，父母可以透過一些策略來提升孩子的耐挫力，讓孩子能好好地面對成長過程中大大小小的關卡與困境。當孩子發現失敗的經驗是下一次成功最佳的養分時，他也就能嚐到日漸成功的美好滋味。

Yes！家長可以這樣做！

1.要強化成功經驗

根據孩子目前的具體表現和行為事實，給予直接、正向的鼓勵和肯定，讓孩子清楚知道自己哪裡做得很好，強化孩子的成就感。像是：

「欸，我發現你這個城堡的地基蓋得很穩固，做得非常好喔！」、「你在萬聖節的蜘蛛人裝扮上，增加了藍芽耳機和無線電接收器，非常有創意耶！」具體描述加上肯定式的鼓勵，這樣的對話，可以幫助孩子發現，什麼樣的行動和嘗試，是有效、有價值的。

當孩子嘗試了一些方法，卻都明顯無效，以至於孩子開始想要放棄時，我們可以試試這樣說：「嗯，你已經想了三種不同的辦法，目前還行不通，不過，我看到你已經開始試著把這個配件再放過去一點，再試試看，或許會不一樣喔！」透過家長的從旁觀察，針對困難的挑戰，給予一些具體可行的建議，或者點出孩子已經在往更好的方向前進了，鼓勵孩子再試試看，引導他突破眼前的難關，也是幫助孩子成功的好方法。

不過，雖然在孩子面對困境時，父母可以適時提供實質的協助或建議，但一定要記得「孩子七分成功、家長三分力」的基本原則，讓孩子在修正的過程中體驗到，靠自己的力量，也有機會獲得成功的甜美果實。這樣的成功經驗對信心不足的孩子來說相當有意義，從一次又一次的經驗中累積解決問題的策略、能力與信心，他們就能累積面對下次挑戰的能量。

2.要樂觀描述失敗

當孩子幾度嘗試，仍然因為過於困難而停滯不前的時候，家長可以示範面對失敗的樂觀想法，例如：「這次真的試了很久還是卡關，或許我們可以暫停一下，想想剛剛發生什麼事情…」、「今天這一題難度比較高，真的讓人很挫折，要不我們試著找找其他資料，看看有沒有可以參考的答案…」等。

這樣的討論，可以引導孩子去思考，是不是有什麼沒設想到，或者是還需要具備什麼能力才能達標。久而久之，孩子在碰到失敗的第一時間，先冒出來的想法就會是「只要我再…，或許就可以突破這道關卡」，而非「都是我不好、不對、很差勁，才無法成功闖關。」樂觀v.s.悲觀、積極v.s.消極，其實就藏在這些面對失敗時的日常對話裡。

父母也可以示範另一種面對失敗結果的態度，叫做「山不轉路轉」，也就是接受自己目前無法突破這個困境，接受失敗也沒有關係的態度。生活裡總有一些即使努力也不一定會有成果的事情，還有一些受別人牽制、受機運影響的成敗；有些問題不一定要解決，還有一些問題真的無法解決。這時候，如果父母能真誠分享自己過去的經驗，告訴孩子：這個真的很難，有時候連大人都不一定能解決，或者需要花很多時間才能找到方法……孩子耳濡目染，慢慢的就會發展出接納困境的態度，學會調整面對困境的看法與感受。

3.要陪伴孩子度過挫敗

挫敗的感覺肯定不好受，即使耐挫力已經很不錯，在剛嘗到挫折的苦楚時，也可能會在情緒上灰心喪志，產生不想再繼續努力的念頭。此時，孩子需要的是家長溫柔的支持，做他們難過傷心的倚靠，譬如說：「你對這個朋友已經很用心，但他好像還是不領情，這讓你覺得很難過、很挫折，也覺得很灰心。只要你需要，我可以陪你難過一陣子。」

另外，面對人生比較重大的挫敗，孩子會需要一個可以抽離的空間和時間，讓自己恢復精神和力氣；此時，父母的淡定和耐心，對孩子是莫大的支持。當孩子可以在這個安全的避風港裡療傷止痛，在這個留白的時空裡沉澱負向情緒，他就有機會在沉潛之後，恢復理性的思考，重新檢視失敗挫折賦予的意義及挑戰。

Oops！爸媽千萬別這樣！

1.不要跟別人比較

有些家長以為跟孩子說「別人都做得到，你為什麼不行？」可以激發孩子見賢思齊的動力；因此會拿兄弟姊妹、隔壁家的小明、朋友家的小華，甚至親戚家不很熟悉的甲乙等等，來和孩子比較。殊不知，「為什麼你不能像OOO那樣」、「OOO都可以…，你也應該要…」之類的說法，只會讓孩子越發挫折、更覺得自己不好，每次碰到被拿來比較的對象時，就馬上會想到自己比不上人家的地方。

另外也有些家長習慣用激將法來激勵孩子，如：「我就不相信你會輸給隔壁小明，他為了參加奧林匹克數學比賽，每天都花一小時半解數學題目哪！」事實上，對企圖心較強的孩子，激將法或許挺管用的，但這只限於具體明確的競爭、比賽以及需要爭取表現的狀態，而且也要付出過度好強、焦慮的代價。至於對挫敗很敏感的孩子，被激將法一激，最直接的反應就是縮回自己最安心的舒適圈內，反而會讓他們更加逃避，無法面對挫折和挑戰。

每個孩子天賦不同、起始點也不一樣，沒有什麼非要誰跟誰比。孩子可以完成的任務，別人也未必可以達到呢！鼓勵孩子跟昨天的自己相比，只要有努力、有進步，就是大成功。

2.不要一味地讚美

當孩子失敗時，家長如果只是在一旁信心喊話「加油！再試試啊！」雖然誠意十足，卻未必能幫助孩子掌握成功的關鍵，找到突破難關的策略和技巧。越挫越勇固然不錯，但老是硬碰硬地胡亂嘗試，可能會導致「越勇越錯」的結果，結果不會比較順利，也無法讓孩子建立信心。

至於「你已經很棒了！不要在意結果嘛，這樣已經很好了呀！」對於正在為失敗懊惱、難過的孩子，並無法發揮鼓舞的作用，反而會讓孩子不知道自己該往哪個方向努力，該怎麼找到更好的策略，才可以突破困境。此外，一味的稱讚會否定孩子內在的挫敗感，真實的難受感覺被否定、沒有出口、沒有宣洩的機會，也容易造成壓抑、否認負向情緒的習慣，對於突破困境沒有實質上的幫助，反而可能變成阻力。

3.不要給予過高期待

基於對父母的愛，孩子常會把家長對自己的期待，內化成自己努力的目標。適度、合理的高期待確實可以激發孩子的成就動機；但如果家長老是給孩子過高的期待，孩子會發現自己不管怎麼努力都無法達到家長的標準，因而產生既傷心又對自己失望的複雜感受。如果家長可以依照孩子的能力發展，給予合理的期待，孩子知道只要再努力一點點，就可以克服難關，也可以達到父母的期待，那麼他就會有為自己也為父母努力的強烈動機，更願意面對困難和挑戰。

心理師小叮嚀

孩子之所以喜歡打怪練功，是因為只要夠努力，就一定可以一層層往上升等。耐挫力的培養也一樣，要讓孩子看到只要每天練一點，功力一定會累加上去。在遊戲世界裡，有些關卡需要特殊的秘技、特別的法寶，但孩子的真實人生不能靠外掛、也無法靠代打。讓孩子在我們的溫柔支持、智慧陪伴下，一點點地累積功力、一天天地長大茁壯吧！

★本圖、文經尖端出版授權，摘自《讀懂孩子的情緒話：小孩不暴走、家長不失控的好EQ養成法》一書

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