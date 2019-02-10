　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「你已經很棒了」　信心喊話養成孩子玻璃心？！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼保母,小孩。（圖／達志／示意圖）

▲為了讓小孩有信心，有些家長只是一味的給予鼓勵或讚美，然而有時反倒會帶來反效果。（圖／達志／示意圖）

文／蕭雅文

如何培養高耐挫力的好草莓？

培養出高耐挫力的孩子，是天下父母共同的願望。特別是孩子要面對的未來，是個更高壓力、更多挑戰的時代，怎麼做才能防患未然，避免讓孩子成為無助的一代；面對低耐挫力的孩子，又該如何幫助他，讓他越來越能體會失敗的價值，掌握成功的關鍵呢？

其實，父母可以透過一些策略來提升孩子的耐挫力，讓孩子能好好地面對成長過程中大大小小的關卡與困境。當孩子發現失敗的經驗是下一次成功最佳的養分時，他也就能嚐到日漸成功的美好滋味。

Yes！家長可以這樣做！
1.要強化成功經驗
根據孩子目前的具體表現和行為事實，給予直接、正向的鼓勵和肯定，讓孩子清楚知道自己哪裡做得很好，強化孩子的成就感。像是：

「欸，我發現你這個城堡的地基蓋得很穩固，做得非常好喔！」、「你在萬聖節的蜘蛛人裝扮上，增加了藍芽耳機和無線電接收器，非常有創意耶！」具體描述加上肯定式的鼓勵，這樣的對話，可以幫助孩子發現，什麼樣的行動和嘗試，是有效、有價值的。

當孩子嘗試了一些方法，卻都明顯無效，以至於孩子開始想要放棄時，我們可以試試這樣說：「嗯，你已經想了三種不同的辦法，目前還行不通，不過，我看到你已經開始試著把這個配件再放過去一點，再試試看，或許會不一樣喔！」透過家長的從旁觀察，針對困難的挑戰，給予一些具體可行的建議，或者點出孩子已經在往更好的方向前進了，鼓勵孩子再試試看，引導他突破眼前的難關，也是幫助孩子成功的好方法。

不過，雖然在孩子面對困境時，父母可以適時提供實質的協助或建議，但一定要記得「孩子七分成功、家長三分力」的基本原則，讓孩子在修正的過程中體驗到，靠自己的力量，也有機會獲得成功的甜美果實。這樣的成功經驗對信心不足的孩子來說相當有意義，從一次又一次的經驗中累積解決問題的策略、能力與信心，他們就能累積面對下次挑戰的能量。

2.要樂觀描述失敗
當孩子幾度嘗試，仍然因為過於困難而停滯不前的時候，家長可以示範面對失敗的樂觀想法，例如：「這次真的試了很久還是卡關，或許我們可以暫停一下，想想剛剛發生什麼事情…」、「今天這一題難度比較高，真的讓人很挫折，要不我們試著找找其他資料，看看有沒有可以參考的答案…」等。

這樣的討論，可以引導孩子去思考，是不是有什麼沒設想到，或者是還需要具備什麼能力才能達標。久而久之，孩子在碰到失敗的第一時間，先冒出來的想法就會是「只要我再…，或許就可以突破這道關卡」，而非「都是我不好、不對、很差勁，才無法成功闖關。」樂觀v.s.悲觀、積極v.s.消極，其實就藏在這些面對失敗時的日常對話裡。

父母也可以示範另一種面對失敗結果的態度，叫做「山不轉路轉」，也就是接受自己目前無法突破這個困境，接受失敗也沒有關係的態度。生活裡總有一些即使努力也不一定會有成果的事情，還有一些受別人牽制、受機運影響的成敗；有些問題不一定要解決，還有一些問題真的無法解決。這時候，如果父母能真誠分享自己過去的經驗，告訴孩子：這個真的很難，有時候連大人都不一定能解決，或者需要花很多時間才能找到方法……孩子耳濡目染，慢慢的就會發展出接納困境的態度，學會調整面對困境的看法與感受。

3.要陪伴孩子度過挫敗
挫敗的感覺肯定不好受，即使耐挫力已經很不錯，在剛嘗到挫折的苦楚時，也可能會在情緒上灰心喪志，產生不想再繼續努力的念頭。此時，孩子需要的是家長溫柔的支持，做他們難過傷心的倚靠，譬如說：「你對這個朋友已經很用心，但他好像還是不領情，這讓你覺得很難過、很挫折，也覺得很灰心。只要你需要，我可以陪你難過一陣子。」

另外，面對人生比較重大的挫敗，孩子會需要一個可以抽離的空間和時間，讓自己恢復精神和力氣；此時，父母的淡定和耐心，對孩子是莫大的支持。當孩子可以在這個安全的避風港裡療傷止痛，在這個留白的時空裡沉澱負向情緒，他就有機會在沉潛之後，恢復理性的思考，重新檢視失敗挫折賦予的意義及挑戰。

Oops！爸媽千萬別這樣！
1.不要跟別人比較
有些家長以為跟孩子說「別人都做得到，你為什麼不行？」可以激發孩子見賢思齊的動力；因此會拿兄弟姊妹、隔壁家的小明、朋友家的小華，甚至親戚家不很熟悉的甲乙等等，來和孩子比較。殊不知，「為什麼你不能像OOO那樣」、「OOO都可以…，你也應該要…」之類的說法，只會讓孩子越發挫折、更覺得自己不好，每次碰到被拿來比較的對象時，就馬上會想到自己比不上人家的地方。

另外也有些家長習慣用激將法來激勵孩子，如：「我就不相信你會輸給隔壁小明，他為了參加奧林匹克數學比賽，每天都花一小時半解數學題目哪！」事實上，對企圖心較強的孩子，激將法或許挺管用的，但這只限於具體明確的競爭、比賽以及需要爭取表現的狀態，而且也要付出過度好強、焦慮的代價。至於對挫敗很敏感的孩子，被激將法一激，最直接的反應就是縮回自己最安心的舒適圈內，反而會讓他們更加逃避，無法面對挫折和挑戰。

每個孩子天賦不同、起始點也不一樣，沒有什麼非要誰跟誰比。孩子可以完成的任務，別人也未必可以達到呢！鼓勵孩子跟昨天的自己相比，只要有努力、有進步，就是大成功。

2.不要一味地讚美
當孩子失敗時，家長如果只是在一旁信心喊話「加油！再試試啊！」雖然誠意十足，卻未必能幫助孩子掌握成功的關鍵，找到突破難關的策略和技巧。越挫越勇固然不錯，但老是硬碰硬地胡亂嘗試，可能會導致「越勇越錯」的結果，結果不會比較順利，也無法讓孩子建立信心。

至於「你已經很棒了！不要在意結果嘛，這樣已經很好了呀！」對於正在為失敗懊惱、難過的孩子，並無法發揮鼓舞的作用，反而會讓孩子不知道自己該往哪個方向努力，該怎麼找到更好的策略，才可以突破困境。此外，一味的稱讚會否定孩子內在的挫敗感，真實的難受感覺被否定、沒有出口、沒有宣洩的機會，也容易造成壓抑、否認負向情緒的習慣，對於突破困境沒有實質上的幫助，反而可能變成阻力。

3.不要給予過高期待
基於對父母的愛，孩子常會把家長對自己的期待，內化成自己努力的目標。適度、合理的高期待確實可以激發孩子的成就動機；但如果家長老是給孩子過高的期待，孩子會發現自己不管怎麼努力都無法達到家長的標準，因而產生既傷心又對自己失望的複雜感受。如果家長可以依照孩子的能力發展，給予合理的期待，孩子知道只要再努力一點點，就可以克服難關，也可以達到父母的期待，那麼他就會有為自己也為父母努力的強烈動機，更願意面對困難和挑戰。

心理師小叮嚀
孩子之所以喜歡打怪練功，是因為只要夠努力，就一定可以一層層往上升等。耐挫力的培養也一樣，要讓孩子看到只要每天練一點，功力一定會累加上去。在遊戲世界裡，有些關卡需要特殊的秘技、特別的法寶，但孩子的真實人生不能靠外掛、也無法靠代打。讓孩子在我們的溫柔支持、智慧陪伴下，一點點地累積功力、一天天地長大茁壯吧！

《讀懂孩子的情緒話：小孩不暴走、家長不失控的好EQ養成法》（圖／尖端出版提供）

★本圖、文經尖端出版授權，摘自《讀懂孩子的情緒話：小孩不暴走、家長不失控的好EQ養成法》一書

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

ET快訊
即／600機師罷工「航班狂取消」！交通部出手　勞資明17時再
純元皇后才是心機女！《甄嬛》5個隱藏劇情　網傻眼：8年沒發現
快訊／大樂透「1.5億」頭獎槓龜！　23組百萬紅包出爐
6隻蚯蚓躺碗內！她「月底吃土」全嗑光　網驚：太噁了

關鍵字：小孩,挫折,成長,讚美,鼓勵,家長,爸媽,書摘,尖端

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

600機師罷工！華航再取消26航班創新高　勞資敲定17時再戰

想和男友過耶誕！前一晚偷Line他主管「重感冒了」　公主下場慘

佛系海豹「閉眼升天！」　網盯5秒笑爆：被耽誤的諧星

「你已經很棒了」　信心喊話養成孩子玻璃心？！

捨棄針筒改用「蚊子採血」驗愛滋　台高中生奪美基因工程賽冠軍

「吸貓」是什麼？　一次搞懂貓奴必備十大「專業用語」

為何開店賺的比上班少？這8大錯誤第一次創業的老闆們全中

9天年假好快！別怕還有「5假期」照樣爽放：請3天直接休9天

只會I LOVE YOU太遜！情人節前學會這10句讓對方一秒融化

影／機師工會願意談了！華航第2次勞資協商時間敲定　11日重回談判桌

分手掛嘴邊、拿愛當威脅　女朋友的15種情緒勒索

日女灌13杯高唱「現在想見你」 網狂起雞皮母：聽10遍哭慘了...

詹惟中：春節突罷工就是不厚道！　 爆氣嗆酸民「你知道多少人無家可歸嗎」

王大陸濕髮霸氣推倒林允！　《一吻定情》終極預告就熱吻2次>///

王世堅送韓國瑜新年新手錶！　笑秀「你們猜100次也猜不到」

刺青師不讓媽誤認是「歹嬰仔」　晚上當沒薪水學徒：沒想過放棄

3歲女被噴槍奪命！媽媽過年心碎　PO文控訴爸爸「我恨我的心軟」

狗狗跌落12m冰隙困8hr...　奇蹟獲救主人淚崩衝上前擁抱

想想自以為是人！藐視逗貓棒 　蔡英文抓牠照鏡子「那是你啊」

恭喜！陳意涵生了　 水瓶座兒子名字曝光

600機師罷工！華航再取消26航班創新高　勞資敲定17時再戰

想和男友過耶誕！前一晚偷Line他主管「重感冒了」　公主下場慘

佛系海豹「閉眼升天！」　網盯5秒笑爆：被耽誤的諧星

「你已經很棒了」　信心喊話養成孩子玻璃心？！

捨棄針筒改用「蚊子採血」驗愛滋　台高中生奪美基因工程賽冠軍

「吸貓」是什麼？　一次搞懂貓奴必備十大「專業用語」

為何開店賺的比上班少？這8大錯誤第一次創業的老闆們全中

9天年假好快！別怕還有「5假期」照樣爽放：請3天直接休9天

只會I LOVE YOU太遜！情人節前學會這10句讓對方一秒融化

影／機師工會願意談了！華航第2次勞資協商時間敲定　11日重回談判桌

600機師罷工！華航再取消26航班創新高　勞資敲定17時再戰

春節期間「4.15億人次」出遊　陸文旅部：旅遊收入2.3兆元

三上悠亞是「真KPOP粉」無誤　看一眼秒認出BTS名言

開工收心操！星巴克買1送1、萊爾富大熱美1元　18家咖啡優惠懶人包

《奈何BOSS》櫻桃吻未剪接版！　凌BOSS深吻咬走老婆口中櫻桃…甜到網暈了

「平價甜點天后」網爆愛！一年賣出490萬片　全聯人氣4大天王降臨

先收到韓冰巧克力…王世堅秒回贈Timberland手錶：長那麼大第一次吃馬卡龍

做到一半內褲脫了！張再興全裸「不清場」50人賞鳥團圍觀

阿兵哥私處「吊滿一顆顆肉球」　醫師看傻眼：他用手拔掉

生活熱門新聞

屏東驚現湘西趕屍！掀開萬人嚇尿

9天年假好快！別怕還有「5假期..

明開學！他「寒假作業」堆滿崩潰

被開單6同學笑倒合照　苦主：X..

詹惟中2019預言　金豬年12..

快訊／華航罷工「航班狂取消」！..

華航罷工　苦苓：你們太沒良心了

6隻蚯蚓爬土上！她月底吃土全吃..

他缺錢「提3方案」求救　姊姊回..

滾屎哥屋前脫褲秒噴…屋主崩潰：..

當兵同梯都是8+9！過來人勸：..

2019總能事半功倍的5個生肖..

遇詐騙！他5字口訣反釣詐騙妹上..

「反對機師罷工」地勤集結赴交部..

更多熱門

相關新聞

老師用心拍照！媽媽一看笑崩：孩紙咧

現在不只爸媽要有創意，想出各種角色扮演讓孩子穿去學校，連老師都要應景地幫小朋友打扮。一位媽媽貼文，說這年頭的老師都很用心，還會幫忙紀錄小孩的學習過程；接著她貼出老師傳來的照片，笑喊「親愛的老師」、「怎麼找我們家的孩子啊？」其他人也直呼「親子默契大考驗」、「可愛的老師」。

善用定期存款　小孩紅包小變大

萌兒照破萬讚！父開祭品神同步

小萌妹看到浪貓就路倒：一起玩～

4個孩子狂走失！他哀嘆「年關難過」

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

屏東驚現湘西趕屍！掀開萬人嚇尿

陸客要退貨被拒　暴怒鬧高雄百貨

9天年假好快！別怕還有「5假期」照樣爽放

明開學！他「寒假作業」堆滿崩潰

被開單6同學笑倒合照　苦主：X巴

詹惟中2019預言　金豬年12生肖財運大解析

吳宗憲二女兒「學霸背景」曝光！25歲當總經理

華航罷工…范瑋琪哀號挨轟！　陳建州解釋「背後重要原因」：真的會有危機

快訊／華航罷工「航班狂取消」！勞資11日午後再啟談判

純元皇后才是心機女！《甄嬛》5隱藏版劇情曝光

人死後血液沉澱　分散全身變屍體

修杰楷「寵妻5細節」網推爆！

17歲女有D罩杯　母：長胸不長高

困1.5公尺地洞哀號　動保救5幼犬

防彈出發葛萊美⋯私生飯又跟上機

更多

最夯影音

更多

分手掛嘴邊、拿愛當威脅　女朋友的15種情緒勒索

日女灌13杯高唱「現在想見你」 網狂起雞皮母：聽10遍哭慘了...

詹惟中：春節突罷工就是不厚道！　 爆氣嗆酸民「你知道多少人無家可歸嗎」

王大陸濕髮霸氣推倒林允！　《一吻定情》終極預告就熱吻2次>///

王世堅送韓國瑜新年新手錶！　笑秀「你們猜100次也猜不到」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面