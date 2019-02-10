　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

跳槽別猶豫了！年終領完「3關鍵」速找理想工作　面試偷觀察未來上司

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

月光族,沒錢,吃土,小資女。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲每個月被個帳單追著跑，導致想換工作也不敢隨便，不然真的要吃土了。（示意圖／記者李佳蓉攝，與本文無關。）

文／創新拿鐵　Hayden

過年後是轉職的高峰期。在人力市場，通常都是公司在評估應徵者，但其實應徵者更應該反過來主動評估公司。因為找到能為履歷表加分的好公司，才能為以後的職涯舖路。本文告訴你正確評估公司的方法，以及找工作的最佳時機。讓你從容不迫，有恃無恐的找到理想公司。

創新點：找工作時候，不單是公司在評估應徵者，應徵者同時也應該評估公司是不是合適，才決定下一步。

本文三大重點：

►先釐清自己的需求，看公司是否適合你，再找出有願景的公司。

►認識你的上司及工作角色，再根據自己的個性及專長作決定。

►瞭解公司的人事制度，並把握求職黃金時機，「騎驢找馬」才是好策略。

▲▼台北市,信義區,上班族,工作,忙碌,白領,白領階級。（圖／記者周宸亘攝）

▲時時準備好一切，騎驢找馬才是最佳方式。示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

1.先釐清自己的需求，看公司是否適合你，再找出有願景的公司

根據統計，過年前後是最想換工作的時候，尤其是剛領完年終奬金，就會想開始認真找工作。為了讓公司評估應徵者，求職者會準備履歷表、模擬雇主提問，以及參加面試。但假設後來有兩家以上的公司都通知你去上班，則你有什麼依據做抉擇？

因此我們應該在應徵過程中主動蒐集公司資料，反過來評估及面試未來的公司主管及工作環境，則對於最後要決定去哪家公司，會有相當大的幫助！畢竟職場多變，誰也不知道何時需要再找工作。所以此時多花點心思，找到能為履歷表加分的好公司，才能為以後的職涯舖路。

當我們在思考應該向哪家公司投遞履歷時，其實已經在篩選公司了，但如果是以「錢多事少離家近」為標準，長遠而言卻未必是最適合自己的公司。所謂「知己知彼，百戰百勝」，此時應該要先釐清自己的需求，包括期望的上下班時間、喜歡的工作環境、想做內勤或外務、理想的管理方式、工作如何分配、會議如何進行、同事如何相處、以及有哪些學習機會等。再依這些喜好排出先後順序，然後評估要應徵哪些公司。

▲▼ 忙碌,上班族,工作。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲找新新工作時，要釐清自己的「需求」。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

選好要應徵的公司後，如果獲得了面試的機會，記得在面談的過程中，要設法瞭解工作是如何進行的，和自己期望的方式是否契合。萬一和自己以往的模式不同，則自己是否需要調整。如果評估調整後並無法發揮工作能力，則是否有需要向公司反應及建議改變其現有的工作方式。但通常要調整一家公司既有的作業模式並不簡單，所以如果覺得改變不了，不如考慮選擇其它公司應徵。

你應該評估：如果公司指派你一項專案，則以其現有的工作流程會如何進行？期間會多久？和你的想法比起來如何？是更理想或是不足？

如果公司的作業模式和你非常契合，那先恭禧有好的開始，接著就是瞭解公司的發展性了。首先是瞭解公司的願景，有願景的公司會比較想要創新，而創新是進步的原動力，能吸引好的人才，也會讓自己跟著成長。沒有願景的公司大多停滯不前，會讓你的履歷過了三年、五年都沒有變得更好，則還是不要考慮這種公司的好。

當瞭解公司的願景後還要看是否有在認真執行，否則就是空談。可以適度請教公司如何達成它的願景，採取的計劃及作法為何？如果公司空有願景，卻沒有執行的方案，則可以假設這家公司落實的能力不強。如果將來你為公司研擬發展方案，可能也不會落實執行，因此還是不要考慮到這種公司，以免虛擲光陰。

你應該評估：這家公司未來3至5年的光景如何？有何發展方案？主導人物是誰？會面臨什麼挑戰？公司成功了你會有什麼發展？

▲1995年後出生的畢業生陸續進入職場。（圖／CFP）

▲在面試時，可以偷多觀察未來上司。示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

2.認識你的上司及工作角色，再根據自己的個性及專長作決定

一旦公司有長遠的願景，也有執行的計畫，則接下來就是認識你的未來上司了。通常你的上司也會是面試者之一，因此你需要想辦法將他辨識出來並與之詳談，瞭解他的領導方式是自由放任，或是事必躬親；是會採納建言，或是剛愎自用；是會愛護提攜，或對人處處提防。因為直屬上司是負責對你考核，是你在公司裡最重要的貴人，因此能否與他合作愉快，將攸關你在公司裡的前途。

你應該評估：你上司的帶人方式為何？他會給你進入狀況的時間是多久？萬一你和他的意見不同，他會如何處理？

還有一件重要的事，就是瞭解公司開出此職缺的原因。是為了新計畫缺人，所以你會是開創新局的明日之星；還是原來的人離開了，所以你是來頂替職務的人。或者公司想改變現況，希望新人帶來新氣象；還是原來的工作出了問題，公司希望你來處理善後。如果公司不想多談新職務，則大概是有不為人知的隱情。你務必設法瞭解公司雇用你的真正理由是為了創新局，還是補破網，以及你會擔任的角色後，才能根據自己的個性及專長，決定是否適合這個職位。

你應該評估：你未來單位過去一年在公司裡的績效如何？團隊的士氣高低？作業的品質好壞？你將來可以改變這個單位的哪些現況？

知道在公司擔任的職務後，你應該就知道會和哪些人、哪些部門合作了。試著在面談中主動聊一下你會接觸到的人或部門，聽聽看公司對這方面的說法，是否包含特別的人事。例如不配合的資深員工、不適任的老闆親戚，或是難纏的部門主管等。如果這些人剛好是你未來的部屬、同事或頂頭上司，則你想不想和這樣的人相處，又或者要如何面對，都是攸關你未來的工作環境。

你應該評估：這個單位裡會經常爭執嗎？誰是主要的衝突來源？我的工作會和這些人有關嗎？

▲▼尾牙，聚餐，春酒。（示意圖／記者涂含昀攝）

▲公司有時候會讓人失望到，連尾牙都不想吃就離職了。示意圖，與本文無關。（圖／記者涂含昀攝）

3.瞭解公司的人事制度，並把握求職黃金時機，「騎驢找馬」才是好策略

最後，就是瞭解公司的升遷考核制度。理想的公司會有一套公平、公正、公開的人事制度。如果面試你的主管很願意與你討論這項制度，以及詢問你對這方面的看法，表示公司在升遷考核的作法上頗為開明。如果是不想和你多談這方面的細節，或是沒有正面回答你的問題，則在人事升遷的作法上可能不太透明。

你應該評估：你工作績效的考核標準為何？哪些是公佈的客觀標準？哪些是未公佈的主觀標準？公司會告知哪些是你需要改進的地方嗎？

看到這裡，你一定會想：「公司如果願意錄取已經很幸運了，應徵者怎麼可能還能提出這麼多問題，說不定會影響公司的錄取決定。」但我相信你也希望找到一家開明的公司，而不是只要員工聽話，不能有太多意見的公司。因此，為了處在有利地位，找工作的最佳時機就是當我們還有工作，是想要更上一層樓，找更好工作的時候。這樣我們才有充分的時間，以及有恃無恐的從容態度，慢慢仔細的找到理想公司。如果失業時才想要開始找工作，基本上已經處於相對弱勢，沒有足夠的時間和主導權，自然不敢大方的向公司詢問細節，往往不能找到理想的好公司。

曾經有人力顧問公司表示在為企業物色高階人才時，常常看到學經歷俱佳的應徵者是因為升遷受阻或被資遣了才來找工作。這些人年輕時只想安於現狀，没有在自己行情看漲時，主動出擊找更好工作。因此人力顧問公司縱然覺得可惜，也不會向企業推薦。所以不要再迷信「滾石不生苔」了，對找工作而言，或許「騎驢找馬」才是最好的求職策略。

★本文經「創新拿鐵」授權使用，請勿任意轉載！

★「創新拿鐵」（Start Up Latte）是由作家、「夢想學校」創辦人王文華所發起的媒體。文章分三大類：大師智慧、深度分析、新知介紹。每天用一篇文章，幫助大家迅速抓住國際上在創業、創新領域的觀念、趨勢、案例。以上言論不代表本網立場。

ET快訊
2019星座塔羅運勢／處女旺盛的一年！射手要更有毅力
快訊／花蓮飛行傘墜落！教練無生命跡象、陸客受傷
好市多霸主地位動搖！網激推這家免年費：退貨機制很讚

關鍵字：跳槽,年終,尾牙,離職,創新拿鐵

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

學會成本怎麼算　開什麼店都賺！「三大成本」須低於營收70% 

聽阿嬤的話！9歲兒「拒交紅包繳學費」　原因曝光逗樂網：很怕娶不到

直播／華航機師罷工Day3！500機師響應機師工會出面再談訴求

過年遇詐騙！他「5字魔性台詞」反誆：恭喜中9萬　詐騙妹秒給地址

女友家拜年！岳父母「浮愧疚神情」怪炸　他慘揭真相「戴滿1年綠帽」

影／500機師罷工　桃機公司：初六華航取消11航班、延遲影響2千旅客

台鐵局公布「228四天連假加班車」！2/13零時起開放搶票

影／不到12小時士林連2震！網嚇「跟大屯火山有關？」　氣象局回應了

更新／華航罷工影響擴大！增6航班取消　7航點「來回全癱瘓」

把握發財機會！老師每年買這款「挑選有撇步」　連假尾聲爽中100萬

唇膏用完別急著丟！　拿筆輕推底部還有一大截

珍珠奶茶500毫升要價100元？　六合夜市：若惡意重傷將提告

蔡英文總統寵物集團全員到齊　黃寶慧率ET採訪團官邸直擊

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

張藝興突然被Cue表演！　頂著腳傷「舞蹈Solo1分鐘」超帥>///

林俊傑答應露腹肌還狂吃ＸＤ　謝霆鋒：露一塊還是八塊？

華航機師「罷工事件簿」　24小時必知大事懶人包看這

30年來罕見！旗津遊客當日破5萬 等渡輪排隊人龍長到2小時才搭成

16歲少女籌學費「扮恐龍」遭毆打　網友肉搜！男喊冤：會提毀謗告訴

刺青師不讓媽誤認是「歹嬰仔」　晚上當沒薪水學徒：沒想過放棄

學會成本怎麼算　開什麼店都賺！「三大成本」須低於營收70% 

聽阿嬤的話！9歲兒「拒交紅包繳學費」　原因曝光逗樂網：很怕娶不到

直播／華航機師罷工Day3！500機師響應機師工會出面再談訴求

過年遇詐騙！他「5字魔性台詞」反誆：恭喜中9萬　詐騙妹秒給地址

女友家拜年！岳父母「浮愧疚神情」怪炸　他慘揭真相「戴滿1年綠帽」

影／500機師罷工　桃機公司：初六華航取消11航班、延遲影響2千旅客

台鐵局公布「228四天連假加班車」！2/13零時起開放搶票

影／不到12小時士林連2震！網嚇「跟大屯火山有關？」　氣象局回應了

更新／華航罷工影響擴大！增6航班取消　7航點「來回全癱瘓」

把握發財機會！老師每年買這款「挑選有撇步」　連假尾聲爽中100萬

高富帥回來了！　帕森斯明星賽後重返灰熊出賽陣容

美專家爆「台漁船撈到UFO」！美軍艦一秒接收　列最高機密

檢察官一路「顧牢牢」　大哥賣蛋捲「他為我生命中點上一盞燈」

新的一年拒當月光族！3款超好玩記帳APP　趕緊下載

總統提名國民黨全民調？　謝國樑給黨中央一封信

影／飼主迷信「猴管豬」　私養保育類獼猴多年恐觸法...

昭和時代通貨緊縮後的物價安定期　1個月報紙只要1元？

學會成本怎麼算　開什麼店都賺！「三大成本」須低於營收70% 

王金平盼華航罷工早日平息　「政府的公權力應該介入」

聽阿嬤的話！9歲兒「拒交紅包繳學費」　原因曝光逗樂網：很怕娶不到

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

生活熱門新聞

即／04:12北台灣有感地震！..

訂房一晚384元！他下秒收帳單..

2000刮刮樂保本獎少快3萬張..

台南男故意割她手2次留疤　奇寶..

地震前士林有地鳴　彭啟明：好奇..

天后宮抽百業籤！最旺3大工作出..

傻妹撞倒車又失控出糗！暖男神救..

他缺錢「提3方案」求救　姊姊回..

同居男每天內射　傻妹哭沒懷孕

大福興宮月老廟　舉辦拋繡球迎親

國小生考試填玖壹壹神曲！網讚有..

16歲妹扮恐龍賺學費遭打　黃偉..

嘉義過年喪屍飛撲垃圾車　地方媽..

老婆笑他笨！「車停這樣」老司機..

更多熱門

相關新聞

天后宮抽百業籤！最旺3大工作出爐

彰化鹿港天后宮每年春節初四都會遵循傳統，舉行抽籤儀式，特別的是，抽的是「百業籤」，也就是行業籤，預測今年百業運勢。建廟400年間遲遲不抽國運籤，主委談到背後原因，主要就是「各行各業好，人民生活就好」。8日從40個行業抽出籤詩提供信眾參考，今年運勢最旺的三大行業，分別是進出口、鮮魚及印刷商。

過年分紅入袋　科技業年薪15個月起跳

老闆買500萬特斯拉　沒錢發年終

解放！離職最後一天他扮「蜘蛛人」

男友怨沒年終　女友枕頭下塞一包

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

吳宗憲二女兒「終於沒馬賽克」！

即／04:12北台灣有感地震！強晃一下

旗津烤鳳螺一盤500！網求市長制裁

人死后血液沉澱　分散全身变尸体

范丞丞緊摟范冰冰自拍：介紹一下我妹

他割女友屁股肉生吃　無罪爆紅「變美食家還拍AV」

韓國瑜笑秀新錶！竟然是王世堅送的

訂房一晚384元！他下秒收帳單崩潰：是美金

2000刮刮樂保本獎少快3萬張　網攤5年前獎金結構驚呆

好市多地位動搖！網推這家免年費

22歲上兵收假撞死！目擊：頭像破掉

台南男故意割她手2次留疤　奇寶恐龍哭著說謝謝

菸捐被拿去買花籃　監察院糾正

孝子繼承5棟房產！轉身吃掉弟媳性侵姪女

8女星「關美肌」網看傻：OMG

更多

最夯影音

更多

唇膏用完別急著丟！　拿筆輕推底部還有一大截

珍珠奶茶500毫升要價100元？　六合夜市：若惡意重傷將提告

蔡英文總統寵物集團全員到齊　黃寶慧率ET採訪團官邸直擊

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

張藝興突然被Cue表演！　頂著腳傷「舞蹈Solo1分鐘」超帥>///

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面