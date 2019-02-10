跳槽別猶豫了！年終領完「3關鍵」速找理想工作　面試偷觀察未來上司

▲每個月被個帳單追著跑，導致想換工作也不敢隨便，不然真的要吃土了。（示意圖／記者李佳蓉攝，與本文無關。）

文／創新拿鐵 Hayden

過年後是轉職的高峰期。在人力市場，通常都是公司在評估應徵者，但其實應徵者更應該反過來主動評估公司。因為找到能為履歷表加分的好公司，才能為以後的職涯舖路。本文告訴你正確評估公司的方法，以及找工作的最佳時機。讓你從容不迫，有恃無恐的找到理想公司。

創新點：找工作時候，不單是公司在評估應徵者，應徵者同時也應該評估公司是不是合適，才決定下一步。



本文三大重點：

►先釐清自己的需求，看公司是否適合你，再找出有願景的公司。

►認識你的上司及工作角色，再根據自己的個性及專長作決定。

►瞭解公司的人事制度，並把握求職黃金時機，「騎驢找馬」才是好策略。

▲時時準備好一切，騎驢找馬才是最佳方式。示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

1.先釐清自己的需求，看公司是否適合你，再找出有願景的公司

根據統計，過年前後是最想換工作的時候，尤其是剛領完年終奬金，就會想開始認真找工作。為了讓公司評估應徵者，求職者會準備履歷表、模擬雇主提問，以及參加面試。但假設後來有兩家以上的公司都通知你去上班，則你有什麼依據做抉擇？

因此我們應該在應徵過程中主動蒐集公司資料，反過來評估及面試未來的公司主管及工作環境，則對於最後要決定去哪家公司，會有相當大的幫助！畢竟職場多變，誰也不知道何時需要再找工作。所以此時多花點心思，找到能為履歷表加分的好公司，才能為以後的職涯舖路。

當我們在思考應該向哪家公司投遞履歷時，其實已經在篩選公司了，但如果是以「錢多事少離家近」為標準，長遠而言卻未必是最適合自己的公司。所謂「知己知彼，百戰百勝」，此時應該要先釐清自己的需求，包括期望的上下班時間、喜歡的工作環境、想做內勤或外務、理想的管理方式、工作如何分配、會議如何進行、同事如何相處、以及有哪些學習機會等。再依這些喜好排出先後順序，然後評估要應徵哪些公司。

▲找新新工作時，要釐清自己的「需求」。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

選好要應徵的公司後，如果獲得了面試的機會，記得在面談的過程中，要設法瞭解工作是如何進行的，和自己期望的方式是否契合。萬一和自己以往的模式不同，則自己是否需要調整。如果評估調整後並無法發揮工作能力，則是否有需要向公司反應及建議改變其現有的工作方式。但通常要調整一家公司既有的作業模式並不簡單，所以如果覺得改變不了，不如考慮選擇其它公司應徵。

你應該評估：如果公司指派你一項專案，則以其現有的工作流程會如何進行？期間會多久？和你的想法比起來如何？是更理想或是不足？

如果公司的作業模式和你非常契合，那先恭禧有好的開始，接著就是瞭解公司的發展性了。首先是瞭解公司的願景，有願景的公司會比較想要創新，而創新是進步的原動力，能吸引好的人才，也會讓自己跟著成長。沒有願景的公司大多停滯不前，會讓你的履歷過了三年、五年都沒有變得更好，則還是不要考慮這種公司的好。

當瞭解公司的願景後還要看是否有在認真執行，否則就是空談。可以適度請教公司如何達成它的願景，採取的計劃及作法為何？如果公司空有願景，卻沒有執行的方案，則可以假設這家公司落實的能力不強。如果將來你為公司研擬發展方案，可能也不會落實執行，因此還是不要考慮到這種公司，以免虛擲光陰。

你應該評估：這家公司未來3至5年的光景如何？有何發展方案？主導人物是誰？會面臨什麼挑戰？公司成功了你會有什麼發展？

▲在面試時，可以偷多觀察未來上司。示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

2.認識你的上司及工作角色，再根據自己的個性及專長作決定

一旦公司有長遠的願景，也有執行的計畫，則接下來就是認識你的未來上司了。通常你的上司也會是面試者之一，因此你需要想辦法將他辨識出來並與之詳談，瞭解他的領導方式是自由放任，或是事必躬親；是會採納建言，或是剛愎自用；是會愛護提攜，或對人處處提防。因為直屬上司是負責對你考核，是你在公司裡最重要的貴人，因此能否與他合作愉快，將攸關你在公司裡的前途。

你應該評估：你上司的帶人方式為何？他會給你進入狀況的時間是多久？萬一你和他的意見不同，他會如何處理？

還有一件重要的事，就是瞭解公司開出此職缺的原因。是為了新計畫缺人，所以你會是開創新局的明日之星；還是原來的人離開了，所以你是來頂替職務的人。或者公司想改變現況，希望新人帶來新氣象；還是原來的工作出了問題，公司希望你來處理善後。如果公司不想多談新職務，則大概是有不為人知的隱情。你務必設法瞭解公司雇用你的真正理由是為了創新局，還是補破網，以及你會擔任的角色後，才能根據自己的個性及專長，決定是否適合這個職位。

你應該評估：你未來單位過去一年在公司裡的績效如何？團隊的士氣高低？作業的品質好壞？你將來可以改變這個單位的哪些現況？

知道在公司擔任的職務後，你應該就知道會和哪些人、哪些部門合作了。試著在面談中主動聊一下你會接觸到的人或部門，聽聽看公司對這方面的說法，是否包含特別的人事。例如不配合的資深員工、不適任的老闆親戚，或是難纏的部門主管等。如果這些人剛好是你未來的部屬、同事或頂頭上司，則你想不想和這樣的人相處，又或者要如何面對，都是攸關你未來的工作環境。

你應該評估：這個單位裡會經常爭執嗎？誰是主要的衝突來源？我的工作會和這些人有關嗎？

▲公司有時候會讓人失望到，連尾牙都不想吃就離職了。示意圖，與本文無關。（圖／記者涂含昀攝）

3.瞭解公司的人事制度，並把握求職黃金時機，「騎驢找馬」才是好策略

最後，就是瞭解公司的升遷考核制度。理想的公司會有一套公平、公正、公開的人事制度。如果面試你的主管很願意與你討論這項制度，以及詢問你對這方面的看法，表示公司在升遷考核的作法上頗為開明。如果是不想和你多談這方面的細節，或是沒有正面回答你的問題，則在人事升遷的作法上可能不太透明。

你應該評估：你工作績效的考核標準為何？哪些是公佈的客觀標準？哪些是未公佈的主觀標準？公司會告知哪些是你需要改進的地方嗎？

看到這裡，你一定會想：「公司如果願意錄取已經很幸運了，應徵者怎麼可能還能提出這麼多問題，說不定會影響公司的錄取決定。」但我相信你也希望找到一家開明的公司，而不是只要員工聽話，不能有太多意見的公司。因此，為了處在有利地位，找工作的最佳時機就是當我們還有工作，是想要更上一層樓，找更好工作的時候。這樣我們才有充分的時間，以及有恃無恐的從容態度，慢慢仔細的找到理想公司。如果失業時才想要開始找工作，基本上已經處於相對弱勢，沒有足夠的時間和主導權，自然不敢大方的向公司詢問細節，往往不能找到理想的好公司。

曾經有人力顧問公司表示在為企業物色高階人才時，常常看到學經歷俱佳的應徵者是因為升遷受阻或被資遣了才來找工作。這些人年輕時只想安於現狀，没有在自己行情看漲時，主動出擊找更好工作。因此人力顧問公司縱然覺得可惜，也不會向企業推薦。所以不要再迷信「滾石不生苔」了，對找工作而言，或許「騎驢找馬」才是最好的求職策略。

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