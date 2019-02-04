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「綠島美味蛋」完美撇步！　朝日溫泉泡10分鐘、煮4分鐘當早餐

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▲▼台東 。（圖／四塊玉文創提供）

▲台東有著滿天星的天空與沒有雜質的氣息。（圖／四塊玉文創提供，下同）

台東縣是台灣小小土地中，還尚未被破壞開發完全的淨土。而東部海岸與花東縱谷也環繞著「外地人心中嚮往的生活」，同時綠島與蘭嶼擁有美景更是讓人難以忘懷。

作者：台東製造
摘自：四塊玉文創《台東的100件小事：逛市集、學衝浪、當農夫，一起緩慢過日子

●精選書摘

欣賞日出，浸泡在鹹鹹的溫泉裡－朝日溫泉

綠島，一座海與山丘並存的小小島嶼，土地來自海底火山爆發冷卻後的熔岩組成，與台灣同樣四面環海，範圍卻小多了。島上的水中活動， 除了潛水之外，最值得一提的就是「綠島朝日溫泉」。對花東而言，溫泉並不稀有，但難得之處就在於海底溫泉是世上少數的珍貴資源之一，而在台灣就屬綠島最為知名，堪稱世界級地質景觀。

清晨吃顆剛煮好的溫泉蛋當作早餐，周圍除了一陣陣浪潮聲外，安靜無語。朝日溫泉恰好位於島上東側，觀看太陽緩慢從海平面升起，視線極佳；隨著時間一分一秒地過去，太陽離海面愈來愈高，雲彩會在轉瞬間揚起一片日光照耀下的迷人桔紅。

▲▼台東 。（圖／四塊玉文創提供）

夏天，許多人喜歡在延伸至海岸邊的戶外泉池浸泡著鹹鹹的溫泉，享受海風和煦吹拂，熱鬧地與朋友一同賞日；冬季，氣候不甚穩定，要看日出還得碰碰運氣，戶外區沒有開放，建議趕在天未亮前，爬上緊鄰朝日溫泉旁的置高點：「帆船鼻大草原」，享受另一種坐在青草地上等候日出的浪漫。

朝日溫泉澄澈透明，水溫約落在攝氏六十至七十度，屬略呈酸性的硫酸鹽氯化物泉，聞起來沒有刺鼻硫磺味，洗完皮膚滑滑的，相當舒服。海灘上的礁石間設有煮蛋區，泉水接近沸點可煮溫泉蛋、蝦。在地人告訴我們原來煮蛋是有步驟的！首先將蛋泡入熱水中十分鐘，取出後輕敲出一點裂縫，再放入溫泉中煮四分鐘，就完成了他們推薦的完美溫泉蛋。

INFO
地址：台東縣綠島鄉溫泉路167 號（島嶼東南方處）
時間：夏季6～9月 5:00～02:00／冬季10～4月 06:00～24:00
電話：089-671-133
門票：全票200元；優惠票100元

▲▼台東 。（圖／四塊玉文創提供）

★本文經四塊玉文創授權，摘自《台東的100件小事：逛市集、學衝浪、當農夫，一起緩慢過日子》

ET快訊
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關鍵字：台東,台東的100件小事

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