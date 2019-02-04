過年領錢免驚　可申請免費護鈔服務

▲過年期間民眾可申請護鈔。（示意圖／資料照）

政治中心／綜合報導

為維護民眾存、提款的安全，農曆年節期間警方提供民眾免費護鈔服務，有需求的民眾可向各地警察機關或金融機構協助，各警察機關將針對金融機構重點時段派遣警力加強警戒，防止金融機構竊盜、搶奪案件發生。

農曆年節金融交易較為頻繁、數額也較為龐大，民眾資金往來頻繁，極易成為歹徒覬覦作案的目標。內政部表示，內政部表示，金融機構若發生治安事件極易造成民眾對治安產生不信任感，因此防範金融機構治安事件發生也成為警察機關之指標性工作之一，警政署於108年春安工作期間，已要求各地方政府警察局，針對轄內金融機構全面進行檢測，並依金融機構強盜、搶奪、竊盜案件發生情形及易發生時段，加強勤務作為與宣導。

為了維護民眾財產安全，各警察機關將針對金融機構易發生刑案重點時段派遣警力加強警戒，防止金融機構發生治安案件，並規劃巡邏警力，防制ATM提款機被破壞或被盜取現金。

內政部也提醒民眾，於春節期間，提領款項時應多加注意自身安全，防範遭尾隨行搶或偷竊，別讓辛苦血汗錢遭宵小竊取，如有大筆現金存、提款需求，可向各地警察機關申請免費護鈔服務，或請金融機構協助代為聯繫，才能安心領錢，開心過好年。

▲春節期間現金流動頻繁。（示意圖／資料照）