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以發揚泰雅族語為已任　高二生孫銘恩屢獲語文競賽肯定

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▲孫銘恩。（圖／東勢高工提供）

▲孫銘恩（中）以發揚泰雅族語為已任，屢獲語文競賽獎項肯定。（圖／東勢高工提供）

記者陳玉／台中報導

台中松鶴部落泰雅族孫銘恩，因有感年輕世代不會說族語，誓願肩負傳承族語使命，積極找父母及師長加強泰雅語，曾屢次拿下全國語文競賽優秀名次，2017年更獲總統教育獎的肯定。

孫銘恩是松鶴部落泰雅族子弟，從小與親族長輩雖未以泰雅族語互動，但他對學習泰雅語充滿興趣，認為「身為原住民就必須學好母語」，盼透過泰雅語學習讓原民文化延續傳承。

孫銘恩從國小三年級開始參加原住民語—賽考利克泰雅語朗讀比賽，年年獲獎，國中三年級曾一舉摘下原住民語朗讀全國總決賽桂冠，進入東勢高工就讀後，仍持續努力，高一時就拿下台中市賽「原住民語朗讀」亞軍。

而孫銘恩在2018年10月初參加台中市賽榮獲原住民朗讀、客家語演說1金1銀後，12月份全國總決賽，代表台中市出賽，再次拿下「原住民語朗讀」全國第二名並獲頒2萬元獎金。

指導老師謝方瑜表示，賽考利克泰雅語是台灣南島語言當中泰雅語的主要方言之一，「賽考利克squliq」在泰雅語中是「人」的意思；她指出，孫銘恩個性有禮又上進，更被其從小以發揚傳統族語為已任感動，因此傾囊相授致勝技巧。

謝方瑜說，語文競賽選手非常辛苦，除白天在校利用午休時間接受訓練，回家還要練習老師提供的錄音作業，培訓過程中見孫銘恩展現堅韌耐力與優異語文實力，結果不負眾望，拿下全國第二名。

孫銘恩說，訓練過程艱辛但收獲豐碩，非常感激謝老師1年多來的指導；另在最後1個月集訓期間，為讓發音更加準確，特請託專業族語老師Torih Syat每星期一於中午休息時間糾正發音咬字，因2位老師盡心盡力指導，才能獲此佳績。

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關鍵字：泰雅族,孫銘恩,東勢高工

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