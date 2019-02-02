起源自清末袁世凱　國軍正步成為解放軍的「師父」！

▲國軍正步（圖／翻攝自YouTube／PHILIP CHANG）

記者馬叔安／台北報導

我國軍隊的正步起始於清代淮軍的「鴨步」，袁世凱在督練新軍時，正式將正步制定了完整的規範以及訓練教程。黃埔建軍後，引進德式正步體系，並根據我國人民體型與美觀，設計出現今的正步，而解放軍的正步則是脫胎自國軍正步，並融合俄軍的步法。也就是說，解放軍的正步可以說是國軍的「徒弟」。

袁世凱在小站練兵時，不但聘請了德國教官，並以德國的操練模式訓練新軍。袁世凱相信，正步不只攸關軍隊威儀，也是對將士們腿腳的訓練。當時考量中德人民體型的差異，推出了當代正步的前身「撥慢步」，袁世凱練兵集成之《訓練操法詳晰圖說》中撥慢步的規定：

須立正，次雙手扠腰。令曰「開慢步數一」：即將左腳跟提起，膝蓋微向前彎，腳尖著地，與右腳尖齊。上身須正直不動，兩眼向前平看，右膝蓋用力向後挺。「二」：將左腳猛向前踢踢出，遠近盡骽之長，腳底離地約十生的密達(合工部尺三寸一分五厘)，腳尖向下向外，上身仍須正直。右膝蓋仍向後挺。「三」：左腳即以踢出原式向前邁步，上身隨之腳掌平落於地，兩腳尖相距須一密達(合工部尺三尺一寸五分)，左腳落地，膝蓋即力向後挺，右腳即離地向後伸直，身體微向前俯。

在1928年頒布的《步兵操典新草案》中，正步首次有了量化的標準，包括包括步輻75公分，每分鐘走114步，值得關注的是，這就是當今解放軍的正步標準。早年的德式正步手並不擺動，因此黃埔軍笑稱立後，將手部前後擺動加入了正步當中，形成了當今國軍正步的雛型。

▼國軍民國80年華統演習閱兵，影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

解放軍的正步則是在中共建政後，由元帥劉伯承奉命制定，以國軍的德式正步為模型，並藉建了蘇聯的風格，行進間手部左右橫向擺動，形成了如今的解放軍正步。

▲解放軍正步（圖／翻攝自優酷）

▼解放軍抗戰勝利70週年閱兵，影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

國共兩軍的正步可說是師出同源，雖然自從前總統陳水扁在2003年廢止國軍踢正步後，國軍的正步只建於儀隊，然而在參考並轉化德式正步的基礎上，國軍的正步可以說是解放軍的「師父」。