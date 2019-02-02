粉紅矮行星「遠處」超美！天文學家發現太陽系最遠天體：公轉一周要千年

▲天文學家發現目前已知太陽系內最遠的天體「遠處」。（圖／達志影像／美聯社）

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天文學家日前發現了太陽系中已知最為遙遠的天體「遠處」，經估算，「遠處」距離地球約120天文單位（AU），比起先前發現最遠的矮行星「鬩神星」（Eris）足足多了24AU。

《美聯社》報導，國際天文學聯合會（InternationalAstronomical Union）小行星中心（Minor PlanetCenter）於12月17日宣布這項發現；卡內基科學研究所（Carnegie Institution forScience）研究員謝柏德（Scott Sheppard）表示，「遠處」呈現美麗的粉紅色，距離地球相當遙遠，且移動速度緩慢，以距離推測它繞太陽公轉一周可能需要1000年以上的時間，但確切需要多久，科學家還得花上數年觀察才能得知它的運行軌道。

「我第一次發現這座天體時，我真的脫口說出『好遠』！」謝柏德與他的團隊11月份在夏威夷使用望遠鏡時發現這顆矮行星，並將其暱稱為「遠處」（Farout），經計算後發現「遠處」距離地球120AU（1AU=太陽與地球的距離，120AU相當於177億公里）。

謝柏德在電子郵件中寫道，「它（遠處）是我見過移動最慢的天體，而且確實存在！」由於「遠處」實在太過遙遠，目前天文學家觀測的資料相當有限，僅能估算「遠處」直徑約是500公里，且應是圓形；從它粉紅色的陰影來看，它應是一座多冰的天體，其餘對於「遠處」則是一無所知。

過去太陽系有9大型星，但自1992年天文學家在冥王星附近發現許多天體後，越來越多證據顯示冥王星應是古柏帶的一部分，經過多年的辯論，國際天文學聯合會（IAU）於2006年8月將冥王星劃分成「矮行星」，自此從9大型星中除名。

而在「遠處」發現之前，太陽系已知最遙遠的天體為鬩神星，距離地球約96AU。天文學家觀測，鬩神星直徑估算約有2326公里，大小與冥王星相當，且其運行軌道極為傾斜，公轉周期為557年；除了冥王星、鬩神星外，目前太陽系中已知的矮行星還有榖神星、妊神星、鳥神星。