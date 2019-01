好痛！大象母子悲躲4發「烈焰燃燒彈」　村民狠砸火炬、石頭謢農作

▲印度西孟加拉邦人象爭地嚴重,居民使用燃燒彈攻擊大象。(圖/翻攝自Biplab Hazra)



實習記者陳妙津/綜合報導

印度西孟加拉邦近日在網路上引發爭議,由於棲地中的森林被砍伐,野生大象因為缺乏食物,紛紛進入農田中覓食,卻也惹怒了農民,不僅出動火炬、石塊驅趕,還朝一對大像母子投擲燃燒彈,畫面被攝影師Biplab Hazra捕捉下來,立刻引起網民憤怒。

從照片可見,為了驅趕經常破壞農作的象群,Bishnupur村民紛紛對象群的腿部投擲燃燒彈,而大象母子則眼神哀戚,正倉皇地跑過馬路,盡可能舉起腿部,試圖閃避從地上彈起、滿是烈焰的火球。

▲印度西孟加拉邦人象爭地嚴重,居民們使用燃燒彈攻擊大象。(圖/翻攝自Biplab Hazra)



這種景象並非特例,自過去10年城鎮擴張以來,採礦及工業不斷發展,還建起了運河設施,象群因此逐漸失去賴以維生的叢林,越來越常徘徊在村莊中覓食,全年種植的甘蔗及馬鈴薯更是牠們鍾愛的美食,因此時常造成農民的損失,激化了「人象對立」的衝突。

▲▼居民也會用火炬、石塊攻擊。(圖/翻攝自Biplab Hazra)



40歲的攝影師Biplab Hazra長期以來關心人象空間的問題,曾經以一張大象小心翼翼跨越月台的照片奪得攝影大獎,因為該鐵路正好建於象群的遷徙路線上,2017年時,他還榮獲野生動物保護雜誌Sanctuary Asia的年度攝影師。

▲攝影師Biplab Hazra以這張照片奪得2018年Sanctuary亞洲野生動物攝影獎。(圖/翻攝自Biplab Hazra)



Biplab表示,在西孟加拉邦,政府給予每英畝的損害賠償遠低於其他州,然而居民們又必須面對大象不時對農作物帶來的威脅,因此才會拿起石塊和火炬,他希望能透過攝影來警醒世人環境保護的重要,正是印度象群面對的艱辛困境。

奧里薩邦與西孟加拉邦相鄰,當地野生動物協會秘書Biswajit Mohanty則說,過去象群會沿著森林來回遷移兩邦,但由於城鎮發展,近10年來象群都沒有回歸到奧里薩邦,為了在都市變遷中存活,大象甚至連飲食習慣也在改變。

所幸2017年時,印度最高法院已裁定用火炬或尖刺驅趕大象是非法的,並勒令未來不允許森林相關部門使用。Biplab欣慰表示,過去可能每個人都會配備這些武器,如今以減低為每100人才有1人會使用,未來也將會繼續拍攝照片引起大眾關心,希望政府能把路還大象。

▼Biplab在Bishnupur的照片本週引起網民討論,紛紛發聲支持不能暴力對待大象。



