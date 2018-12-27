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廣西煤老闆欠債淪「絕命毒師」　來賓「首富」製毒判死

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▲蘭永固案庭審現場。（圖／翻攝自中國長安網）

▲庭審現場。（圖／翻攝自中國長安網）

記者馬叔安／台北報導

素有廣西來賓市「首富」之稱的蘭永固，因涉嫌製造與販賣毒品，25日被法院判處死刑。據了解，蘭永固以修理機器起家，後來轉而經營煤礦，一度擁有7座煤礦，還開過建築公司和旅行社，受到員工的敬仰，後來因煤價下滑與生意失敗而負債，鋌而走險製造毒品被捕。

中國長安網指出，蘭永固於2014年6月開始在廣西金秀瑤族自治縣研製甲基苯丙胺（俗稱冰毒），於2017年8月成功後，在2018年1月準備開始進行交易，犯案期間落網，警方在他製毒的場所搜出188.89777千克檢驗出甲基苯丙胺成分的可疑物。

▲蘭永固在深山裡的製毒場所。（圖／翻攝自中國長安網）

▲蘭永固在深山裡的製毒場所。（圖／翻攝自中國長安網）

界面新聞指出，蘭永固1976年高中畢業後，幫人從事機電修理，後來一位煤老闆把把煤窯抵給了蘭永固，他利用自己的機電技術改裝了煤窯的機器，使生產效率提高，從此踏入煤礦經營，逐漸發跡。

據了解，蘭永固曾在來賓擁有一棟以他的名字命名的11層大廈和7個煤礦，他沒老闆架子，行事低調，受到員工的敬重，但後來因為用人不善，又遭遇了媒價下跌，最後欠下了4億元人民幣（約17億元新台幣）的債。據了解，他在2004年後開始到處躲債，他後來告訴媒體，搞出來幾噸冰毒，賣到海外去，「這樣就可以把欠別人近4億元的債務還清。」

廣西新聞網指出，蘭永固製造甲基苯丙胺共計188.89公斤，遠超法律規定的甲基苯丙胺毒品數量大的起點標準，且實施了販賣毒品的行為，「情節特別嚴重，當嚴懲不貸」，不能對其適用從輕或者減輕處罰。法院一審判蘭永固犯販賣、製造毒品罪，判處死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，涉嫌與他交易的覃英犯販賣毒品罪，判處有期徒刑15年，剝奪政治權利4年，並處沒收個人財產7萬元。

▲蘭永固在研製毒品的過程中不慎燒毀的汽車。（圖／翻攝自中國長安網）

▲蘭永固在研製毒品過程中燒毀的汽車。（圖／翻攝自中國長安網）

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關鍵字：來賓,蘭永固,冰毒

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