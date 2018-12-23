細數作詞人「林夕」10首經典歌詞　為張學友、阿妹寫歌，被張國榮看好

如果你喜歡陳奕迅歌中的耐人尋味、王菲歌中的溫柔與智慧，那你一定知道林夕是誰。有「亞洲詞神」之稱的香港作詞人林夕，1985 年起就開始提筆寫詞，以多產聞名的他，如今已創作出 3 千多首歌詞。

「不過是一個歌詞，不過是一個不愛你的人，不過是一個不可能實現的理想。盡情去踩，如果它真的是你一生所愛，你就會心疼它被踩得這麼扁。重重放下，輕輕舉起。」林夕以纖細透徹的眼光，刻劃現代人在情感上的種種樣貌，尤其把愛情中的盲目、掙扎、哀愁與美麗，寫的淋漓盡致，陪伴了一代人的青春時光。

12 月 7 日是他的生日，就讓 VOGUE 帶大家回顧他 10 首扣人心弦的歌詞作品，也一窺這些歌手與林夕之間的故事。

王菲〈紅豆〉



「有時候 有時候 我會相信一切有盡頭

相聚離開 都有時候 沒有什麼會永垂不朽」

林夕對王菲的偏愛是眾所皆知的，他甚至曾經以「沒有名份的夫妻」來形容彼此的關係。在這經典歌曲中，林夕巧用「紅豆」影射相思之情，用婉轉溫柔的方式，道出對於愛情的無奈。林夕讓我們透過〈紅豆〉一曲看見自己的影子，願君多采擷，此物最相思。

張學友〈Life is like a dream〉



「總有天會發現 Life is like a dream

以後會點 一眨眼 Life is like a dream

意義太深 講得太淺 但 夢中清醒的過客

頓悟隨命信天 要幾多天」

張學友與林夕也是合作多年的夥伴兼朋友，2009 年林夕獲得香港樂壇最高榮譽金針獎時，張學友還赴現場獻花，也公開說到：「多謝你為香港樂壇做了好多詞，我好多歌都是林夕寫的，多謝你，真的多謝。」

〈Life is like a dream〉一曲，表達了現代人在成長的過程中，慾望膨脹，追求虛幻事物，卻忘記當下純粹的美好，驀然回首，便會發現人生如夢，只可惜生命的意義太深，而現在的人都看得太淺。

張學友〈你的名字我的姓氏〉



「如果要說 何謂愛情

定是跟妳動盪時閒話著世情

和妳走過 無盡旅程

就是到天昏髮白亦愛得年輕」

而這首〈你的名字我的姓氏〉則是張學友結婚時，林夕特別寫來送他的結婚禮物，傳達出愛情最珍貴之處並非轟轟烈烈、驚心動魄，而是在白髮蒼蒼之際，還是能與愛人緊緊相擁，平淡而滿足地彼此陪伴。

陳奕迅〈十年〉



「十年之前 我不認識你 你不屬於我 我們還是一樣

陪在一個陌生人左右 走過漸漸熟悉的街頭」

林夕與歌神陳奕迅也是長年的搭檔，陳奕迅約有 90 首歌都是由林夕填詞。短短十年間，從情人變成朋友，當年的悸動與擁抱的理由已不復返，這首即便是不常聽華語音樂的人，也一定知道的〈十年〉，細膩地刻畫了失戀後的心境，成為無可取代的經典之作。

陳奕迅〈你給我聽好〉



「你給我聽好 想哭就要笑 其實你知道煩惱會解決煩惱

新的剛來到 舊的就忘掉 渺小的控訴就是你想要的生活情調」

在這首歌 MV 與歌詞中，暗喻著現代人雖然看似有數不盡的悲傷與煩惱，但可能大多只是自己無限放大的結果。此外，林夕也點出，煩惱其實也是生活裡的一種情調，不妨試著換個角度與態度面對，或許就能拋開這些不愉快，讓生活過的更加快樂。

張國榮〈我〉



「I am what I am

我永遠都愛這樣的我」

許多人都說，張國榮是林夕的伯樂，因為當年林夕其實名氣並不響亮，張國榮卻認為他相當有才華，於是邀請他為自己寫歌，倆人也因此成為摯友。〈我〉的歌詞，即是林夕替張國榮寫下的自白，林夕形容他是燦爛耀眼的煙火：「我就是我，是顏色不一樣的煙火。」閃亮獨特而受人注目，這也是粉絲們所深愛著的張國榮。

陳奕迅〈黑擇明〉



「失戀也死 走去死 走去死

你母親傷心到死 內疚未」

這首〈黑擇明〉是林夕在張國榮逝世之後，為了悼念哥哥而寫的作品。其實，在張國榮逝世之後，林夕的詞風也逐漸增添更多光明面，因為他認為自己以前老是寫悲情的歌詞給哥哥，自責加深了他的憂鬱，才會有此轉變。

〈黑擇明〉的歌詞中大量使用「死」這個字，表面上看似黑暗，但卻是在鼓勵身處低潮的人們，能在黑暗中選擇光明，走出傷痛。林夕在 2009 年獲頒金針獎時，也提到〈黑擇明〉：「只要我以前所寫的任何一首歌，即使再悲傷的歌，能夠令大家認識到悲傷，然後再寫些勵志的歌，能夠在了解悲傷，發洩出來之後，懂得怎樣去為自己的心靈保溫，我覺得這才是最大最高的榮譽。」

楊千嬅〈再見二丁目〉



「原來過得很快樂 只我一人未發覺 如能忘掉渴望 歲月長 衣裳薄」

〈再見二丁目〉是歌手楊千嬅的成名之作，林夕也相當欣賞這個歌手，認為她相當擅於詮釋歌曲背後的故事，他也曾說過：「楊千嬅是我心頭的一塊肉。」也曾說過：「當我聽完千嬅唱〈再見二丁目〉後，自己就決定要對她好偏心，將最好的歌詞都給她。」

林夕曾說，〈再見二丁目〉講的是快樂的奧義，也講過：「我寫過最悲傷的歌詞是『原來我非不快樂，只我一人未發覺』。」林夕認為，真正快樂的人會放下執著、忘掉渴望，若執意追求快樂，反而會失去喜悅的本質。

張惠妹〈我最親愛的〉



「我最親愛的 你過的怎麼樣

沒我的日子 你別來無恙」

林夕曾在專欄寫道：「到了今天，我們不一樣地愛著而不大親近，才想起我從來沒有在你面前痛快淋漓地講過一句『我最親愛的』。」

「親愛的」可以獻給分手的戀人、分道揚鑣的友情，或是天人永隔的家人。在感受到遺憾之後，我們學會開朗與堅強，不會讓他們失望。這首歌觸碰了人人內心最柔軟的回憶，開封那些說不出口的「我最親愛的」。

劉若英〈親愛的路人〉



「那時候 年輕得不甘寂寞 錯把磨練當成折磨

對的人終於會來到 因為犯的錯夠多」

林夕對於愛情的體悟，配上劉若英清透的嗓音，輕聲訴說一段逝去戀情，曾經以為最親愛的伴侶，到最後原來也只是路人，但這些「路人」們的回憶，都完整拼湊了你我，正是因為錯過，也才讓我們看清真愛的模樣。

※文字：Miriam | 編輯：Emily VOGUE.TW | 圖片：Wikipedia、YouTube 影片截圖

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