細數作詞人「林夕」10首經典歌詞　為張學友、阿妹寫歌，被張國榮看好

如果你喜歡陳奕迅歌中的耐人尋味、王菲歌中的溫柔與智慧,那你一定知道林夕是誰。有「亞洲詞神」之稱的香港作詞人林夕,1985 年起就開始提筆寫詞,以多產聞名的他,如今已創作出 3 千多首歌詞。

「不過是一個歌詞,不過是一個不愛你的人,不過是一個不可能實現的理想。盡情去踩,如果它真的是你一生所愛,你就會心疼它被踩得這麼扁。重重放下,輕輕舉起。」林夕以纖細透徹的眼光,刻劃現代人在情感上的種種樣貌,尤其把愛情中的盲目、掙扎、哀愁與美麗,寫的淋漓盡致,陪伴了一代人的青春時光。

12 月 7 日是他的生日,就讓 VOGUE 帶大家回顧他 10 首扣人心弦的歌詞作品,也一窺這些歌手與林夕之間的故事。

王菲〈紅豆〉



「有時候 有時候 我會相信一切有盡頭

相聚離開 都有時候 沒有什麼會永垂不朽」

林夕對王菲的偏愛是眾所皆知的,他甚至曾經以「沒有名份的夫妻」來形容彼此的關係。在這經典歌曲中,林夕巧用「紅豆」影射相思之情,用婉轉溫柔的方式,道出對於愛情的無奈。林夕讓我們透過〈紅豆〉一曲看見自己的影子,願君多采擷,此物最相思。

張學友〈Life is like a dream〉



「總有天會發現 Life is like a dream

以後會點 一眨眼 Life is like a dream

意義太深 講得太淺 但 夢中清醒的過客

頓悟隨命信天 要幾多天」

張學友與林夕也是合作多年的夥伴兼朋友,2009 年林夕獲得香港樂壇最高榮譽金針獎時,張學友還赴現場獻花,也公開說到:「多謝你為香港樂壇做了好多詞,我好多歌都是林夕寫的,多謝你,真的多謝。」

〈Life is like a dream〉一曲,表達了現代人在成長的過程中,慾望膨脹,追求虛幻事物,卻忘記當下純粹的美好,驀然回首,便會發現人生如夢,只可惜生命的意義太深,而現在的人都看得太淺。

張學友〈你的名字我的姓氏〉



「如果要說 何謂愛情

定是跟妳動盪時閒話著世情

和妳走過 無盡旅程

就是到天昏髮白亦愛得年輕」

而這首〈你的名字我的姓氏〉則是張學友結婚時,林夕特別寫來送他的結婚禮物,傳達出愛情最珍貴之處並非轟轟烈烈、驚心動魄,而是在白髮蒼蒼之際,還是能與愛人緊緊相擁,平淡而滿足地彼此陪伴。

陳奕迅〈十年〉



「十年之前 我不認識你 你不屬於我 我們還是一樣

陪在一個陌生人左右 走過漸漸熟悉的街頭」

林夕與歌神陳奕迅也是長年的搭檔,陳奕迅約有 90 首歌都是由林夕填詞。短短十年間,從情人變成朋友,當年的悸動與擁抱的理由已不復返,這首即便是不常聽華語音樂的人,也一定知道的〈十年〉,細膩地刻畫了失戀後的心境,成為無可取代的經典之作。

陳奕迅〈你給我聽好〉



「你給我聽好 想哭就要笑 其實你知道煩惱會解決煩惱

新的剛來到 舊的就忘掉 渺小的控訴就是你想要的生活情調」

在這首歌 MV 與歌詞中,暗喻著現代人雖然看似有數不盡的悲傷與煩惱,但可能大多只是自己無限放大的結果。此外,林夕也點出,煩惱其實也是生活裡的一種情調,不妨試著換個角度與態度面對,或許就能拋開這些不愉快,讓生活過的更加快樂。

張國榮〈我〉



「I am what I am

我永遠都愛這樣的我」

許多人都說,張國榮是林夕的伯樂,因為當年林夕其實名氣並不響亮,張國榮卻認為他相當有才華,於是邀請他為自己寫歌,倆人也因此成為摯友。〈我〉的歌詞,即是林夕替張國榮寫下的自白,林夕形容他是燦爛耀眼的煙火:「我就是我,是顏色不一樣的煙火。」閃亮獨特而受人注目,這也是粉絲們所深愛著的張國榮。

陳奕迅〈黑擇明〉



「失戀也死 走去死 走去死

你母親傷心到死 內疚未」

這首〈黑擇明〉是林夕在張國榮逝世之後,為了悼念哥哥而寫的作品。其實,在張國榮逝世之後,林夕的詞風也逐漸增添更多光明面,因為他認為自己以前老是寫悲情的歌詞給哥哥,自責加深了他的憂鬱,才會有此轉變。

〈黑擇明〉的歌詞中大量使用「死」這個字,表面上看似黑暗,但卻是在鼓勵身處低潮的人們,能在黑暗中選擇光明,走出傷痛。林夕在 2009 年獲頒金針獎時,也提到〈黑擇明〉:「只要我以前所寫的任何一首歌,即使再悲傷的歌,能夠令大家認識到悲傷,然後再寫些勵志的歌,能夠在了解悲傷,發洩出來之後,懂得怎樣去為自己的心靈保溫,我覺得這才是最大最高的榮譽。」

楊千嬅〈再見二丁目〉



「原來過得很快樂 只我一人未發覺 如能忘掉渴望 歲月長 衣裳薄」

〈再見二丁目〉是歌手楊千嬅的成名之作,林夕也相當欣賞這個歌手,認為她相當擅於詮釋歌曲背後的故事,他也曾說過:「楊千嬅是我心頭的一塊肉。」也曾說過:「當我聽完千嬅唱〈再見二丁目〉後,自己就決定要對她好偏心,將最好的歌詞都給她。」

林夕曾說,〈再見二丁目〉講的是快樂的奧義,也講過:「我寫過最悲傷的歌詞是『原來我非不快樂,只我一人未發覺』。」林夕認為,真正快樂的人會放下執著、忘掉渴望,若執意追求快樂,反而會失去喜悅的本質。

張惠妹〈我最親愛的〉



「我最親愛的 你過的怎麼樣

沒我的日子 你別來無恙」

林夕曾在專欄寫道:「到了今天,我們不一樣地愛著而不大親近,才想起我從來沒有在你面前痛快淋漓地講過一句『我最親愛的』。」

「親愛的」可以獻給分手的戀人、分道揚鑣的友情,或是天人永隔的家人。在感受到遺憾之後,我們學會開朗與堅強,不會讓他們失望。這首歌觸碰了人人內心最柔軟的回憶,開封那些說不出口的「我最親愛的」。

劉若英〈親愛的路人〉



「那時候 年輕得不甘寂寞 錯把磨練當成折磨

對的人終於會來到 因為犯的錯夠多」

林夕對於愛情的體悟,配上劉若英清透的嗓音,輕聲訴說一段逝去戀情,曾經以為最親愛的伴侶,到最後原來也只是路人,但這些「路人」們的回憶,都完整拼湊了你我,正是因為錯過,也才讓我們看清真愛的模樣。

※文字:Miriam | 編輯:Emily VOGUE.TW | 圖片:Wikipedia、YouTube 影片截圖

(完整文章請看VOGUE.com)

延伸閱讀

陳奕迅3度拿下金曲最佳男歌手,透露2019年底開巡迴演唱會



不老的男孩離開15年之後 那些張國榮的經典角色

更多精彩報導,詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導,未經同意禁止轉載。