台南消防暑假啟動公安稽查　嚴查KTV、電影院等青少年熱門場所

▲台南市政府消防局暑假期間啟動專案檢查，針對KTV、電影院、補習班及遊樂場所等青少年熱門聚集地加強消防安全稽查。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

暑假來臨，為讓學子擁有安全無虞的假期，台南市消防局成立專案檢查小組，針對KTV、電子遊戲場、補習班、遊樂場所及電影院等青少年熱門聚集場所，展開消防安全大稽查。消防局表示，若場所消防安檢有重大不合格情形，將公布於市府消防局官網，並要求業者限期改善、列管追蹤，直到完全符合規定。

消防局指出，暑假期間青少年出入娛樂場所、補習班及室內遊樂空間頻率增加，消防安全更不能有空窗。此次專案檢查將針對消防安全設備、避難逃生動線、防火管理等項目加強查核，透過剛性執法督促業者落實公共安全責任，降低火災及意外風險。

除了加強稽查，消防局也推出多元暑期防災體驗活動。位於中西區的「消防史料館」安排「小小消防員」體驗，讓學童穿上消防裝備，認識消防人員工作；館內也設有VR體驗、1950古董消防車及「防災知識小學堂」平板多媒體遊戲，結合歷史展示與科技互動，讓親子在暑假期間邊玩邊學防災知識。

消防局表示，暑假期間也將於學甲、麻豆、東區、左鎮、東山、北區及歸仁等行政區，接力辦理「消防體驗營」活動，透過闖關、實作及互動體驗，讓孩子在生活周邊就能學習防火、防災與避難觀念，化身小小消防英雄。

市長黃偉哲表示，市府團隊有責任為下一代營造健康、安全的生活空間。暑假期間除對實體娛樂場所進行高標準把關，也鼓勵青少年與家長善用消防體驗活動，全家一起學習防災知識，讓安全意識在生活中扎根。

消防局長楊宗林表示，消防同仁在暑假期間將持續嚴格把關場所安全，並提供多元防災體驗。「水裡來、火裡去」是消防人員的職責，也是對市民的承諾，消防局會持續當台南青少年的安全守護者，陪伴市民度過平安、快樂又充實的暑假。