　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南消防暑假啟動公安稽查　嚴查KTV、電影院等青少年熱門場所

▲台南市政府消防局暑假期間啟動專案檢查，針對KTV、電影院、補習班及遊樂場所等青少年熱門聚集地加強消防安全稽查。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府消防局暑假期間啟動專案檢查，針對KTV、電影院、補習班及遊樂場所等青少年熱門聚集地加強消防安全稽查。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

暑假來臨，為讓學子擁有安全無虞的假期，台南市消防局成立專案檢查小組，針對KTV、電子遊戲場、補習班、遊樂場所及電影院等青少年熱門聚集場所，展開消防安全大稽查。消防局表示，若場所消防安檢有重大不合格情形，將公布於市府消防局官網，並要求業者限期改善、列管追蹤，直到完全符合規定。

消防局指出，暑假期間青少年出入娛樂場所、補習班及室內遊樂空間頻率增加，消防安全更不能有空窗。此次專案檢查將針對消防安全設備、避難逃生動線、防火管理等項目加強查核，透過剛性執法督促業者落實公共安全責任，降低火災及意外風險。

▲台南市政府消防局暑假期間啟動專案檢查，針對KTV、電影院、補習班及遊樂場所等青少年熱門聚集地加強消防安全稽查。（記者林東良翻攝，下同）

除了加強稽查，消防局也推出多元暑期防災體驗活動。位於中西區的「消防史料館」安排「小小消防員」體驗，讓學童穿上消防裝備，認識消防人員工作；館內也設有VR體驗、1950古董消防車及「防災知識小學堂」平板多媒體遊戲，結合歷史展示與科技互動，讓親子在暑假期間邊玩邊學防災知識。

消防局表示，暑假期間也將於學甲、麻豆、東區、左鎮、東山、北區及歸仁等行政區，接力辦理「消防體驗營」活動，透過闖關、實作及互動體驗，讓孩子在生活周邊就能學習防火、防災與避難觀念，化身小小消防英雄。

市長黃偉哲表示，市府團隊有責任為下一代營造健康、安全的生活空間。暑假期間除對實體娛樂場所進行高標準把關，也鼓勵青少年與家長善用消防體驗活動，全家一起學習防災知識，讓安全意識在生活中扎根。

▲台南市政府消防局暑假期間啟動專案檢查，針對KTV、電影院、補習班及遊樂場所等青少年熱門聚集地加強消防安全稽查。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林表示，消防同仁在暑假期間將持續嚴格把關場所安全，並提供多元防災體驗。「水裡來、火裡去」是消防人員的職責，也是對市民的承諾，消防局會持續當台南青少年的安全守護者，陪伴市民度過平安、快樂又充實的暑假。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
挪威8強前爆多人身體不適！　備戰英格蘭添變數
快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫　裁定收押
日本人來台吃到「長長的菜」秒愛上　一票台人驕傲大讚
滿車西瓜翻了！清境車禍後「1顆200」現場開賣　隨車人員低調

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南安南區疑似宰殺犬隻案　動保處採樣送驗7犬全數安置送醫

成大醫院與調查局續簽合作備忘錄　升級資安聯防守護醫療個資

巴威持續進逼！花蓮2堰塞湖以「可能最大影響範圍」嚴陣以待

基隆家扶跨海赴馬祖服務學習　棒球交流120人共譜暑期情誼

快訊／高雄驚悚追撞！小貨車「車頭全爛」　駕駛受困救出搶救

中藥材不只能入藥！北港附醫巧手拼貼...賦予廢棄藥材新生命

馬蘭暖警化身臨時推手　護送輪椅民眾平安返家

台東7月起推YouBike前30分鐘補助12元　邀民眾騎車逛東博

豐原醫院強化廉政治理　檢察官解析醫療貪污與採購風險

台東環保局啟動室內空品專案　促展館落實通風自主管理

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

矢板明夫台中遭襲！男尾隨「重拳毆臉」濺血　嫌犯逃逸中(更)

Energy休團半年！牛奶曝合體時間點　阿弟開唱拒女兒同台：會搶我風頭

巴威暴風侵襲率「北北基宜破6成」最快周四海陸警報

長榮海運爆內線交易疑雲！　張國華妻兒、2董事遭移送

台南安南區疑似宰殺犬隻案　動保處採樣送驗7犬全數安置送醫

成大醫院與調查局續簽合作備忘錄　升級資安聯防守護醫療個資

巴威持續進逼！花蓮2堰塞湖以「可能最大影響範圍」嚴陣以待

基隆家扶跨海赴馬祖服務學習　棒球交流120人共譜暑期情誼

快訊／高雄驚悚追撞！小貨車「車頭全爛」　駕駛受困救出搶救

中藥材不只能入藥！北港附醫巧手拼貼...賦予廢棄藥材新生命

馬蘭暖警化身臨時推手　護送輪椅民眾平安返家

台東7月起推YouBike前30分鐘補助12元　邀民眾騎車逛東博

豐原醫院強化廉政治理　檢察官解析醫療貪污與採購風險

台東環保局啟動室內空品專案　促展館落實通風自主管理

台南安南區疑似宰殺犬隻案　動保處採樣送驗7犬全數安置送醫

瑤瑤「解放低胸上衣」由上往下拍！　炸超兇上圍…深溝全看光

矢板明夫遇襲案　陸委會：中共「民族團結促進法」後首件跨境鎮壓

巴威撲沖繩恐「吹倒房屋」　日本教授警告風災重演：極度危險颱風

大樂透17連摃！下期頭獎上看5.9億　創今年最高獎金紀錄

C羅再戰4年？葡國名記者曝「完美劇本」：2030主場光榮退役

成大醫院與調查局續簽合作備忘錄　升級資安聯防守護醫療個資

林立開轟灌4打點率桃猿5比3逆轉　賞悍將3連敗

快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫裁定收押

巴洛根紅牌特赦爭議　德國傳奇門神卡恩開酸：2002決賽能重打嗎？

男偶像機場遭私生飯狂跟！　「爆氣潑飲料」親自拖地

地方熱門新聞

基隆名人幼兒園涉虐童　謝國樑90度鞠躬

基隆-花蓮藍色公路觀光啟航　8月熱情接力登場

桃園區成功路廊　人本環境改善工程動工

2026桃園地景藝術節　「說明牌小木屋」遭破壞

台南區高中免試入學放榜！錄取率99.60%

國道3號名間交流道雙向入口匝道連4晚封閉施工

屏東防水閘門補助　最高領4.7萬

新竹棒球場已完成相關嚴格查驗

巴威進逼　花蓮2堰塞湖嚴陣以待

高雄驚悚追撞！小貨車「車頭全爛」

大溪商圈暑假活動　棒球日、神將週…登場

巴威颱風逼近台南！黃偉哲主持整備會議責成市府團隊嚴陣以待

嘉縣議長張明達媒合營造公司　捐90萬挺兒童書法教育

台南芒果上架日本Costco搶攻海外市場

更多熱門

相關新聞

立院交通委員會考察台南東區交通仁德交流道南下匝道、平實路延伸案受關注

立院交通委員會考察台南東區交通仁德交流道南下匝道、平實路延伸案受關注

因應台南東區快速發展，台南市府持續推動仁德交流道周邊交通改善，立法院交通委員會6日辦理現地考察，由立委林俊憲主持，立委王定宇、許忠信及多位地方民代參與，交通部長陳世凱率相關主管出席，台南市副市長葉澤山也帶領交通局長王銘德、工務局長王建雄等市府團隊共同會勘，討論「仁德交流道增設南下匝道銜接文山路」及「平實路銜接至國道1號側車道」等議題。

九族文化村、九九峰動物樂園和氦氣球樂園各推暑期活動

九族文化村、九九峰動物樂園和氦氣球樂園各推暑期活動

東區少見大面積開發案動土　1.8萬坪榮家舊址華麗轉身

東區少見大面積開發案動土　1.8萬坪榮家舊址華麗轉身

強颱巴威來勢洶洶台南消防局完成防颱整備嚴陣以待

強颱巴威來勢洶洶台南消防局完成防颱整備嚴陣以待

2機車深夜競速　涉公共危險警查緝中

2機車深夜競速　涉公共危險警查緝中

關鍵字：

台南消防暑假公安稽查

讀者迴響

熱門新聞

18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

百公斤男扮AV男優騙5小模激戰　二審改輕判

母問「女兒白死了嗎」法官遭肉搜　律師逆風發文

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

巴威強度略為減弱　3縣市暴風侵襲率達98%

地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人：不想放颱風假了

最新預測！　「巴威是爽快颱風、不拖泥帶水」

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

颱風假？巴威暴風圈恐掃全台2／3陸警區曝

法官稱女兒白死…判決出現「不存在的700萬」

郭台銘爆女密友　林志玲發文「玄機暗挺」

暴風圈「恐籠罩2／3台灣」！網驚：真的逃不掉了

更多

最夯影音

更多
哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面