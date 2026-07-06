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強颱巴威來勢洶洶　台南消防局完成防颱整備嚴陣以待

▲台南市消防局完成救生艇、救生衣及照明設備等防汛救災器材整備。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局完成救生艇、救生衣及照明設備等防汛救災器材整備。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

今年第9號颱風「巴威」已增強為強烈颱風，預計自7月9日傍晚起，台灣陸續受到外圍環流影響，7月10日至11日恐是風雨最劇烈時段，台南市消防局已全面啟動防颱整備，呼籲市民提前做好防災準備，切勿掉以輕心。

▲台南市消防局完成救生艇、救生衣及照明設備等防汛救災器材整備。（記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，巴威颱風來勢洶洶，尤其先前0625豪雨受災地區更應提高警覺，各編組單位務必嚴陣以待，落實防颱整備及應變措施，降低可能造成的災害。

▲台南市消防局完成救生艇、救生衣及照明設備等防汛救災器材整備。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林指出，消防局已完成外勤大隊及各消防分隊防汛救災器材整備，包括救生艇、救生衣、照明設備等，並將視颱風動態，針對易淹水潛勢區及先前豪雨致災點位，超前部署警消、義消、民間救難團體及船艇，確保災害發生時能立即出動搶救。▲台南市消防局完成救生艇、救生衣及照明設備等防汛救災器材整備。（記者林東良翻攝，下同）

消防局也與大型賣場及民生百貨合作設置「防災專區」，方便民眾一次購足飲用水、乾糧、照明及緊急避難用品，提前完成居家防災準備。

▲台南市消防局完成救生艇、救生衣及照明設備等防汛救災器材整備。（記者林東良翻攝，下同）

消防局提醒，颱風影響期間適逢暑假，家長應注意孩童動向，民眾切勿前往山區、河川溯溪，也不要到沿海地區觀浪或釣魚。風雨最劇烈時應留在室內、減少外出，並透過官方LINE、行動防災App及台南市災害應變告示網掌握停班停課與水情資訊；如遇緊急狀況，可立即撥打119或110求助。

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