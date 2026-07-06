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九族文化村40周年推劇院級水劇場　九九峰兩遊樂園各有暑期活動

▲九族文化村40週年慶推出全台唯一「水劇場」。（圖／九族文化村提供，下同）

▲九族文化村40週年慶推出全台唯一「水劇場」。（圖／九族文化村提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

九族文化村今年歡慶40週年里程碑，暑假活動「九族夏日嘉年華」順勢推出全新部落主題區「榮葉湖」，以及全台首創、360度環繞山谷的劇院級「水劇場」，表演內容融合南投的翠綠山谷風景與豐富的原住民歌舞，希望為遊客帶來嶄新視聽饗宴。

另園區也同時提供門票優惠：7/1至8/31「全民優惠」880元（原價1100元），7/25至7/27「九族慶生會」全民半價550元，7/28至7/30「原住民感恩回饋」免費入園，8/1至8/31「歡迎新住民」半價550元；從刺激遊樂設施、親子戲水到日月潭纜車，可安排結合水、陸、空三大體驗的一整天完整行程。

▲全台唯一「水劇場」暑假登場！九族文化村40週年慶推出嶄新部落主題區，引爆夏日狂歡浪潮。（圖／九族文化村提供、翻攝「九九峰動物樂園」臉書粉專、「薰衣草森林南投九九峰園區」臉書粉專）

▲全台唯一「水劇場」暑假登場！九族文化村40週年慶推出嶄新部落主題區，引爆夏日狂歡浪潮。（圖／九族文化村提供、翻攝「九九峰動物樂園」臉書粉專、「薰衣草森林南投九九峰園區」臉書粉專）

九族表示，以天然山谷地形為舞台、廣闊湖面為展演空間的「榮葉湖」歷經多年規劃，終於在今年暑假正式啟用，也成為園區40週年最具指標性的全新建設，以及全台唯一結合自然景觀的劇院級水上展演場域；系列表演「水劇場」、「排灣族婚禮遊行」也將同步登場，其中「水劇場」突破傳統舞台限制，融合湖面船隊、原住民歌舞、部落儀式與大型情境演出，展現視覺震撼與文化魅力，「排灣族婚禮遊行」則以盛大隊伍巡遊湖岸，重現部落婚禮的榮耀與歡慶時刻，讓遊客彷彿置身原鄉盛典之中，近距離感受原民文化真摯且熱情的生命力。

九族於今年暑假特別規劃十多項部落文化體驗活動，免費項目包括搗麻糬、傳統織布、圖騰紋身、木琴演奏到巫師祈福儀式等，付費項目包含原住民服飾換裝、射箭、吹箭及琉璃串珠等特色活動；另活動期間只要完成指定體驗並完成集章任務，即可兌換象徵祝福與守護意涵的手燒琉璃珠DIY手環。

▲九九峰動物樂園「一日飼育員」活動開放8月份團體預約。（圖／翻攝「九九峰動物樂園」臉書粉專）

▲九九峰動物樂園「一日飼育員」活動開放8月份團體預約。（圖／翻攝「九九峰動物樂園」臉書粉專）

此外，同樣位於九九峰的九九峰動物樂園、主打氦氣球體驗的薰衣草森林南投九九峰園區，也各自在暑假推出特色活動：前者推出「一日飼育員」夏令營，由專業團隊指導調配動物專屬大餐，親手餵食巨嘴鳥、鵜鶘、羊駝、可愛侏儒羊，並進行鳥類主題DIY手作和獨家魔法泡泡秀，目前開放8月份團客預約，詳細課表與報名可洽：https://reurl.cc/189xgY。

薰衣草森林南投九九峰園區則與OTTO2藝文集團合作辦理「森林甲蟲派對」 邀請親子民眾跟著老師認識甲蟲生態、漫步森林，並親手創作專屬甲蟲拉桿箱，活動將於7/18（六）13:30-16:30登場，報名連結為https://reurl.cc/4lKyo3。

▲薰衣草森林南投九九峰園區將辦理森林甲蟲派對活動。（圖／「薰衣草森林南投九九峰園區」臉書粉專）

▲薰衣草森林南投九九峰園區將辦理森林甲蟲派對活動。（圖／「薰衣草森林南投九九峰園區」臉書粉專）

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