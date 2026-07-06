立院交通委員會考察台南東區交通　仁德交流道南下匝道、平實路延伸案受關注

▲立法院交通委員會6日考察台南東區交通改善議題，針對仁德交流道增設南下匝道及平實路銜接國道1號側車道等案進行現勘討論。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應台南東區快速發展，台南市府持續推動仁德交流道周邊交通改善，立法院交通委員會6日辦理現地考察，由立委林俊憲主持，立委王定宇、許忠信及多位地方民代參與，交通部長陳世凱率相關主管出席，台南市副市長葉澤山也帶領交通局長王銘德、工務局長王建雄等市府團隊共同會勘，討論「仁德交流道增設南下匝道銜接文山路」及「平實路銜接至國道1號側車道」等議題。

市長黃偉哲表示，台南東區及周邊生活圈快速發展，交通需求持續增加，市府針對重要交通瓶頸點，已持續推動道路開闢與交通管理改善計畫，希望透過中央與地方共同會勘，爭取交通部支持，加速推動相關交通建設。

交通局長王銘德指出，國道1號仁德交流道是台南進出國道的重要交通樞紐，南下出口常有大量車流經中山路、市道182線右迴轉至文德路，再進入虎尾寮重劃區，造成既有道路系統壓力。若能增設南下匝道直通文山路，車流可更直接進入虎尾寮生活圈，有助減少中山路與周邊道路壅塞；且增設匝道所需用地多數為公有地，具備推動條件，可望有效疏解高速公路主線與地方道路車流。

交通部表示，對本案樂觀其成，將盡力協助台南市府推動。不過，增設匝道涉及各項方案評估及地方溝通說明，短期建議市府先辦理可行性研究，待審查通過後，再由交通部高速公路局接續辦理規劃設計與施工；中長期則可將仁德交流道周邊交通納入整體通盤考量，搭配增設南下匝道後，研議更完善的交通改善措施。

工務局表示，平實重劃區近年快速發展，未來人口及商業活動仍將持續增加，目前東西向車流主要仰賴小東路及裕農路，尖峰時段壅塞情形明顯。為強化台南東區與永康區之間聯繫功能，提升整體聯外交通便利性，工務局已辦理「平實路銜接至國道1號側車道工程可行性評估」。

工務局指出，由於平實路延伸各方案涉及網寮南營區設施拆遷範圍，依會勘結論，後續將再洽軍方確認重要軍事設施管制區範圍，並據以調整繞行營區的路線細節，重新評估工程可行性。市府表示，將持續與中央單位協調合作，盼透過交流道匝道增設及道路系統改善，紓解東區、永康及仁德周邊交通壓力。