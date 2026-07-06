暴露年紀了！國小生問「密他是什麼」　大票震驚：竟然是死語

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有一名老師表示，學生要找人找不到，傳LINE告訴他已經打了快2個小時的電話，他就反問「密他也沒回嗎？」沒想到孩子卻超疑惑，讓他忍不住震驚，「不然現在的國小生都用什麼詞？」貼文曝光後掀起熱議，不少網友這才驚覺，「密他」竟然已經成了「死語」，直接暴露年齡。

原PO在Threads貼出截圖，只見學生跟他說，「老師，XX他快要打兩個小時的電話了」、「一直說正在通話，他打兩個小時快要」，他就問「是喔？密他也沒回嗎？」沒想到學生卻茫然地反問「密他是什麼？」他便解釋「傳訊息給他的意思。」

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原PO忍不住發文詢問，「不然現在的國小生都用什麼詞？」貼文曝光後，不少人分享現在常見的說法，包括「私他」、「私訊他」、「LINE他」、「IG我」、「賴我」等，也有人認為不同世代用詞本來就會改變。

也有一票網友秒哀號，「原來密他是死語。」「完蛋了，我也是用『密他』。」「真假，不能說密了嗎？」「原來我這麼老了。」「原來『密』已經會透露年紀了嗎？」「我們現在電話手勢是6的老人家了。」還有人直呼，「敲他也是個死語了嗎？」「丟他水球呢？」「叮咚他可以嗎？」「到現在都還講『敲他』的老人路過。」