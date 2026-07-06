LINE跳通知「打開卻沒訊息」！一票用戶狂+1：等一下才會出現

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

LINE是台人最常使用的聯絡工具，最近卻有用戶表示，明明已經跳出訊息通知，但點進去對話卻什麼都看不到，往往要等好幾分鐘才會出現，讓他相當困惑。貼文曝光後，不少人也直呼「我也是」，有人認為是LINE更新後變得卡頓，也有人質疑跟網路、電信訊號有關，甚至有網友提到，連打好的訊息送出後都會憑空消失，必須重開APP才恢復正常。

有用戶在Threads表示，「為什麼LINE我明明收到通知了，但打開來，什麼都看不到？」他補充，自己手機訊號是滿格，並非收訊不佳，也不是手機容量滿了，後來訊息雖然會出現，但就是必須等幾分鐘，沒有像以前一樣能馬上看到內容。

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打字也有問題 用戶：訊息憑空消失，發瘋

另一名網友也在Threads分享類似狀況，表示最近LINE都會lag，「明明收到通知有訊息，但點開LINE對話卻什麼都沒有，需要等好一陣子才跑出來，是我的LINE壞掉了嗎？」不少人也提到，滑掉重開、關掉Wi-Fi、清除快取後有時會改善，但狀況仍反覆發生。

眾人紛紛留言，「我也是，幾乎每次都要整個關掉重開才看得到。」「我以為是網路問題。」「這陣子才會這樣，好像是更新之後。」「我還以為是我手機太爛。」「我會把Wi-Fi關掉，訊息就跑出來了（但有時候又很正常，不用關就跑出來）。」「我是看手錶有LINE通知，拿出手機卻沒有，完全不同步。」

還有人出現打字問題，也因此感到困擾，「還有打字打一打發出去，結果沒有出現，白打了浪費我時間。」「我的還會打了一串訊息按送出，訊息整個憑空消失，要發瘋。」「從要付費升級VIP系統就怪怪的，還有打字會不見的。」