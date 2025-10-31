永久免費！Affinity大改版　挑戰Adobe全家桶生態

▲Canva宣布全新Affinity免費下載。（圖／Affinity）

記者吳立言／綜合報導

知名影像編輯工具 Affinity 今日正式推出全新版本，並未延續原有「Affinity 3」命名，而是以「全新 Affinity（點此下載）」之姿亮相。新版最大亮點是整合三大核心套件：向量設計（Designer）、相片修圖（Photo） 與 排版設計（Publisher），全面整合於同一平台，且向所有使用者免費開放。

這次更新由 Canva 主導，在去年 3 月正式收購 Affinity 時，Canva 就已承諾會保留其專業級功能，同時拓展更多創作可能性。如今新版 Affinity 應運而生，使用者不需再分別開啟不同軟體，就能完成繪圖、修圖與版面編輯等工作。

新版也加入高度可自訂的工作環境，讓創作者能自由混搭向量、像素與排版工具，打造符合個人創作流程的專屬介面。

此外，所有擁有 Canva Pro（進階版） 帳號的使用者，現在可直接在 Affinity 內使用 Canva AI 工具，包含自動生成填充、影像擴展與編修、背景移除等功能。Canva 官方強調，AI 工具的設計以隱私與安全為核心，使用者的作品不會被用於訓練 AI 模型。

最引人注目的是，Affinity 宣布正式取消買斷與訂閱制度，新版本「完全免費」，沒有任何隱藏條款或功能限制。官方表示，這不是試用版，也沒有功能縮減。

目前 Mac 與 Windows 版本已經上線，iPad 版本則預計近期推出。Canva 社群成員可直接使用 Canva 帳號啟用 Affinity，新用戶亦可免費註冊 Canva 帳號後下載使用。