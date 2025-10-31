　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

永久免費！Affinity大改版　挑戰Adobe全家桶生態

▲▼Canva宣布全新Affinity免費上線。（圖／Affinity）

▲Canva宣布全新Affinity免費下載。（圖／Affinity）

記者吳立言／綜合報導

知名影像編輯工具 Affinity 今日正式推出全新版本，並未延續原有「Affinity 3」命名，而是以「全新 Affinity點此下載」之姿亮相。新版最大亮點是整合三大核心套件：向量設計（Designer）、相片修圖（Photo） 與 排版設計（Publisher），全面整合於同一平台，且向所有使用者免費開放。

這次更新由 Canva 主導，在去年 3 月正式收購 Affinity 時，Canva 就已承諾會保留其專業級功能，同時拓展更多創作可能性。如今新版 Affinity 應運而生，使用者不需再分別開啟不同軟體，就能完成繪圖、修圖與版面編輯等工作。

新版也加入高度可自訂的工作環境，讓創作者能自由混搭向量、像素與排版工具，打造符合個人創作流程的專屬介面。

此外，所有擁有 Canva Pro（進階版） 帳號的使用者，現在可直接在 Affinity 內使用 Canva AI 工具，包含自動生成填充、影像擴展與編修、背景移除等功能。Canva 官方強調，AI 工具的設計以隱私與安全為核心，使用者的作品不會被用於訓練 AI 模型。

最引人注目的是，Affinity 宣布正式取消買斷與訂閱制度，新版本「完全免費」，沒有任何隱藏條款或功能限制。官方表示，這不是試用版，也沒有功能縮減。

目前 Mac 與 Windows 版本已經上線，iPad 版本則預計近期推出。Canva 社群成員可直接使用 Canva 帳號啟用 Affinity，新用戶亦可免費註冊 Canva 帳號後下載使用。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
463 2 2795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王子粿粿定情日曝光！「IG第13張照片」大膽宣主權　時間點全
記憶體回檔！旺宏慘吞2根跌停　3檔遭關禁閉
林家正加入火腿秋訓　日球迷驚喜認出：12強砲轟戶郷的男人！
快訊／不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光
快訊／「馬太鞍堰塞湖災後重建特別條例」三讀通過！　經費上限3
台中「恐怖3號房」！噁心畫面曝
目睹王子、粿粿調情「晏柔中1表情」露餡了！網笑：尷尬又不失禮
塞車、下錯交流道！球員急換YouBike狂衝　仍判比賽沒收
20歲短褲妹深夜炸街慘了！全車囂張「配備」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iOS 26.1更新太實用！繁中AI、鬧鐘防誤觸、透明度自訂全都有

永久免費！Affinity大改版　挑戰Adobe全家桶生態

輸入「萬聖節」就有驚喜！LINE小夥伴陪你一起Trick or Treat

OPPO全新旗艦FIND X9系列售價公開　盲購起奇效「破萬粉絲參與」

Google首頁萬聖節驚喜！　點開免費玩經典小遊戲「小精靈」

YouTube搶攻電視購物戰場　觀眾掃碼即買、創作者變現更快

蘋果新平板要「無孔化」？iPad mini 8設計傳迎來重大變革

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

把握今好天氣！　下波「雨變強擴大」時間曝

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

中山隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹為萬聖節拍片取景

騎士見「隧道有鬼」嚇崩！恐怖黑影照瘋傳　監視器拍到3個人

iOS 26.1更新太實用！繁中AI、鬧鐘防誤觸、透明度自訂全都有

永久免費！Affinity大改版　挑戰Adobe全家桶生態

輸入「萬聖節」就有驚喜！LINE小夥伴陪你一起Trick or Treat

OPPO全新旗艦FIND X9系列售價公開　盲購起奇效「破萬粉絲參與」

Google首頁萬聖節驚喜！　點開免費玩經典小遊戲「小精靈」

YouTube搶攻電視購物戰場　觀眾掃碼即買、創作者變現更快

蘋果新平板要「無孔化」？iPad mini 8設計傳迎來重大變革

比手速！新聞雲14周年慶　超過600份購物金限時搶！

坣娜肺腺癌病逝！「8症狀」常被誤認感冒　醫：確診超過7成末期

連兩次元首對談「未提台灣」　陸官媒評：中美關係向好台灣能讀懂？

大谷翔平連炸5發特大號全壘打！練完開心撿球　美記者：令人感動

iOS 26.1更新太實用！繁中AI、鬧鐘防誤觸、透明度自訂全都有

張庭15歲女兒長大了！拍全家福「露纖腰長腿」驚豔網：有超模氣質

平日通勤人潮擠爆　北捷板南線加密班次提早至7點30分實施

中華民國國旗登APEC！台灣代表林信義出場　韓媒轉播字幕登TAIWAN

看小朋友模仿影片　王世堅驚呼「超像」：可能爸媽發現小朋友有點像

邪教「聖母」林欣月打死信徒　閃過重罪未依傷害致死判刑原因曝

梁朝偉為劉嘉玲錄VCR 放閃「擔心她睡不好」！

3C家電熱門新聞

OPPO全新旗艦FINDX9系列售價公開

Google首頁萬聖節驚喜！點開免費玩

傳蘋果為iPad mini 8研發無孔音訊系統

熊大變裝登場！LINE萬聖節特效開放中

三星智慧冰箱強推廣告惹民怨

永久免費！Affinity三大套件整合登場

雙11購物節3C優惠全攻略

新款iPad mini傳升級防水與OLED螢幕

微星「雙11購物節」全攻略！

IG萬聖節特效、外框一次看

蘋果高層揭行動錢包新進展　護照功能將登場

三星挑戰摺疊極限！三摺手機原型亮相

三款iPad版Affinity軟體「終身限免」一次領！

Google Chrome終於要推出「垂直分頁列」

更多熱門

相關新聞

ChatGPT現可直接操作Canva、Spotify

ChatGPT現可直接操作Canva、Spotify

OpenAI今（7日）宣布推出全新一代「ChatGPT 應用（Apps）」功能，讓使用者能在對話中直接操作外部應用，如 Canva、Spotify、Booking.com、Coursera 等，開啟 ChatGPT 從「聊天助手」邁向「互動平台」的新時代。同時，OpenAI 也推出 Apps SDK（應用開發套件）預覽版，開放開發者打造專屬 ChatGPT App，為超過 8 億名用戶提供更多元的 AI 體驗。

2025十大AI工具排行出爐！　ChatGPT、Gemini誰能奪冠？

2025十大AI工具排行出爐！　ChatGPT、Gemini誰能奪冠？

履歷加分神器！Canva推免費線上課程

履歷加分神器！Canva推免費線上課程

OpenAI繪圖模型GPT-Image-1登場

OpenAI繪圖模型GPT-Image-1登場

Grok Studio上線

Grok Studio上線

關鍵字：

AffinityCanvaCanvaPro影像編輯

讀者迴響

熱門新聞

粿粿爆早住進王子家！范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

王子不倫粿粿　天后闆妹：那群還有一對沒爆

粿粿被爆住王子家！5千萬豪宅屋主是昆凌

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世

粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱

知名肉圓店出現一堆警察　老闆遭上銬

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始

王子人設崩塌！製作人B2真實反應曝

美乳女神「上空」參加女力聚會　百萬人朝聖

護理女神31歲驟逝！　昔自爆「王姓CEO」追求

新婚10天！Lulu突喊「我懷孕了」

台灣超辣「護理女神」驚傳國外過世！

誰不想當王子老婆？網封HOOK大預言家

不只粿王戀！葛斯齊出手驚爆「美國出軌團有兩對」　疑似還有案外案

粿粿沒幫范姜過　反祝「王子40大壽」

更多

最夯影音

更多
時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面