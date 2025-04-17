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網紅「超哥」爭議+1　夫妻涉偽造文書

▲▼網紅超哥，黃伯超。（圖／記者劉昌松攝）

▲網紅超哥黃伯超。（圖／記者劉昌松攝）

記者葉國吏／綜合報導　

知名網紅「超哥」黃伯超爭議事件再加一。超哥在4月10日被目擊出現在台北地檢署開偵查庭，原來是因為跟太太「蘇菲」共同經營的公司捲入偽造文書案件。

根據《自由時報》報導，「伯菲國際股份有限公司」去年三、四月間將一輛車過戶給員工，但未經員工同意，涉嫌偽造員工印章，並使用私刻印章辦理過戶。員工在繳罰單時才發現名下多了一輛車，且該車積欠多筆罰單，案件因此曝光。

知情人士透露，此案涉及偽造文書及使公務員登載不實，目前地檢署正在偵辦中。

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