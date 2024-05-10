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中亞聯大社團交流　「運動與學習並重」共譜青春回憶

▲▼林孟亮學務長（左）與姊妹校張少樑學務長互贈紀念品。（圖／中國醫藥大學提供，下同）

▲林孟亮學務長（左）與姊妹校張少樑學務長互贈紀念品。（圖／中國醫藥大學提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

在中國醫藥大學水湳校區舉行的第19屆『中亞聯大』龍騰虎躍社團交流競賽，於5月10日熱鬧登場。兩校學生透過體能競技與趣味競賽，增進了彼此之間的情誼。亞洲大學學務長張少樑教授在開幕致詞時表示，身體健康是人生最大的財富，因此亞大三品書院開辦了「陽光日」活動，以培養師生的運動風氣。

▲▼林孟亮學務長（左）與姊妹校張少樑學務長互贈紀念品。（圖／中國醫藥大學提供，下同）

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▲張少樑學務長主持籃球賽開球儀式。

此次交流競賽邀請了中醫大學生社團婀魯社和亞洲大學原青社同學進行歌舞表演開場。中醫大學務長林孟亮在致詞時感謝亞洲大學的張少樑學務長帶領學生社團來校互相學習和交流，使兩校師生的情誼更加緊密和諧。

▲▼林孟亮學務長（左）與姊妹校張少樑學務長互贈紀念品。（圖／中國醫藥大學提供，下同）

▲亞洲大學原青社歌舞表演。

張少樑鼓勵所有參與兩校社團交流的學生在運動場上盡情揮灑汗水，享受陽光。他強調，運動場和實驗室一樣重要，因此亞大三品書院開辦了「陽光日」活動，鼓勵學生在公務課業之餘，參與社團及體能活動，以促進身心健康。

▲▼林孟亮學務長（左）與姊妹校張少樑學務長互贈紀念品。（圖／中國醫藥大學提供，下同）

▲中醫大婀魯社開幕式表演。

此次『中亞聯大』跨校社團交流活動的項目包括籃球、排球射箭、飛盤高爾夫飛釜和匹克球等，極具多元性。兩校的學生在運動場上熱情洋溢，歡笑聲此起彼落。此外，兩校的親善大使也進行了學生交流，共同編織了青春的回憶。

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