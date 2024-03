宜蘭綠博發表主題曲　林姿妙邀大家3／30參訪「地球學院」

▲▼綠博13日發表2024主題曲「It’s Not Too Late」,宜蘭、新北縣長林姿妙、侯友宜,與農業部綜規司長蔡巧蓮共邀大家3/30參訪「地球學院」。(圖/宜縣府提供,下同)

記者游芳男/宜蘭報導

一年一度的宜蘭綠色博覽會,將於3月30日起在蘇澳武荖坑風景區熱鬧開學招生(開幕),13日宜蘭林姿妙縣長、新北市侯友宜市長、農業部綜規司蔡巧蓮司長與作曲家謝文德、歌手蔡永淳、哈特兒童音樂劇團以及神祕嘉賓宜蘭觀光文化大使告五人,共同出席2024綠博地球學院主題曲「It’s Not Too Late永遠不嫌晚」發表記者會,邀請民眾攜手同心邁向淨零永續美好未來。

蔡巧蓮表示,農為國本,開心看見綠博能夠以此為基礎擴大連結聯合國永續發展目標,向外締結夥伴關係,傳承並創新多元文化價值,2024綠博將大大的地球濃縮在小小的方舟,非常值得大家前來探訪。

宜蘭縣長林姿妙表示,今年綠博匯集政府政策擘劃、企業ESG投資、校園USR倡議與全民SDGs努力,共同打造一座《地球學院 Earth Academy》,學院裡匯集了各領域關於永續,滿足當下兼顧未來的倡議與實踐,讓親師生與遊客到訪,能開心玩,愉快學。學院裡一共有包含淨零系、植旅系、葉行系、竹林系、河川學系、海瓜子系、稻聽土說系、莫克巴原住民學堂、啾安心事務所、有料合作社、實驗農場、可愛動物莊園、蘭藝花苑與未來基地等16個精彩的水陸永續展區,每日上下午演出精彩定目劇環保明星養成訓練班,還有13種物理遊戲與勇氣闖關體驗,以及開學日學院任務The Missing Girl將再次考驗大家的實境解謎探索能力等豐富的精彩內容,歡迎全國好朋友3/30~5/12到宜蘭綠博來體驗地球學院的無限精彩。

新北市長侯友宜表示,今年新北市在綠博活動中,將新北市萬里、金山的特有的萬金杜鵑,帶到了綠博現場,以「新北食農教育學系」為主題,介紹新北市特色農漁產品、重要農業政策,讓遊客瞭解新北特色山海物產、環境保護成果,同時會在新北週期間(4月22日至28日),在展區內另設小農攤位、舉辦創意DIY活動,歡迎民眾共襄盛舉。此外,凡設籍於新北市民眾,在新北週期間得比照宜蘭縣民,門票只需100元(原價假日250元,平日150元)。

「宜蘭綠色博覽會」,今年再次邀請到了著名作曲家謝文德老師,為本屆活動全新創作主題曲「It's not too late永遠都不嫌晚」,歌詞提及許多已經被破壞的自然現象,但卻不是悲觀以對,而是更正面的態度看待這些現象,希望透過小朋友的純真視角,喚醒公眾對地球當前狀況的關注。綠博於2021與2023年主題曲係由蔡永淳演唱四季心願與For Tomorrow我們共同的未來,今年則由曾參與多部迪士尼動畫電影演出的「哈特兒童音樂劇團」優秀的小演員歌手們演唱It's not too late,謝文德為了讓主題曲更加豐富精采,還特別製作前導兒童音樂劇襯托出「只要我們現在開始行動,永遠都不嫌晚」的主題曲正向精神內涵。

知名青年樂團同時也是宜蘭觀光文化大使「告五人」表示,將以實際行動力挺家鄉,力挺永續,希望綠博所傳達的環境善念能一代代傳下去。

「宜蘭綠色博覽會」

舉辦日期:3/30(六) ~ 5/12(日)共計44天。

舉辦地點:宜蘭縣蘇澳武荖坑風景區。

參與人數:每年約30萬~50萬人。

活動票價:宜蘭縣民票100元、校外教學票100元、平日全票150元、假日全票250元、平日優待票120元、假日優待票200元,以及多次入園票300元等 ,活動另與國立傳統藝術中心及縣立蘭陽博物館共同販售雙園雙博套票,詳細購票資格與通路,請參閱綠博官網售票資訊。

新北縣市週優惠:4月22日~4月28日,持身分證件的新北市民即可享有比照宜蘭縣民之百元優惠。

更多活動訊息請至臉書搜尋『宜蘭綠色博覽會』官網與粉絲專頁查詢。

官方網站:2024宜蘭綠色博覽會 (https://yilangreenexpo.e-land.gov.tw/)

粉絲專頁:https://www.facebook.com/yilangreenexpo/