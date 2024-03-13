曝兒少保護個案「身體虐待」4年暴增7倍　何孟樺：全面檢討

▲台北市議員何孟樺。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市年僅1歲的男童「凱凱」（化名）慘遭兒福聯盟引介的保母劉彩萱、及其胞妹劉若寧聯手虐殺，社會輿論譁然。台北市議員何孟樺說，台北市18歲以下兒少保護個案受虐人數近4年來，從829人攀升到911人，其中，「身體虐待」類型的案件則是2019年有71件、2020年355件、2021年481件、2022年502件，不僅逐年攀升，短短4年更足足暴增了7倍以上。

何孟樺表示，男嬰從去年9月由兒盟轉介到劉姓保母家，到12月24日死亡，這段期間，無論是兒盟或是北市府社會局都有派社工前往訪視。

何孟樺說，但連續2次的訪視，不僅都無發現異狀，更被爆出訪視照片非實際訪視當下所拍攝，足見不只社工敏感度不足，而是整個監管流程都有問題，從中央到雙北市府、兒盟都應檢討。

何孟樺表示，根據統計，從2019年到2022年，台北市18歲以下兒少保護個案受虐人數從829人攀升到911人，其中「身體虐待」類型的案件則是2019年有71件、2020年355件、2021年481件、2022年502件，不僅逐年攀升，短短4年更足足暴增了7倍以上。

何孟樺說，進一步分析施虐者本身的樣態時，更可以發現從施虐者的藥物濫用、精神疾病、負向情緒行為特質佔比也是居高不下，「所以除了無依兒少的保護，或是社工訪視機制、保母遴聘機制外，北市府更應通盤檢視社工福利、社工量能是否足夠？」

另外，何孟樺也提到，社會局、衛生局、警察局等各局處都應針對兒少受虐及通報樣態進行檢討，以因應北市連年暴增的兒少虐待案件。

何孟樺說，面對如此悲劇，要的是做事，而不是政治口水或作秀，期盼中央和地方能夠攜手努力，替孩子跟家長打造一個真正安全、安心的生養環境。