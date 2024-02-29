取消7天隔離！　今起毛小孩返國「有條件」免檢疫　

▲犬貓返國入境，今起有條件免除7天隔離檢疫。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者楊惠琪／台北報導

準副總統蕭美琴去年從美國帶著4隻愛貓返台參選，受防疫規定，愛貓在動檢署檢疫站隔離7天才回家，飽受相思之苦。農業部動植物防疫檢疫署今宣布，已修正「輸入應施檢疫物檢疫準則」，放寬檢疫條件，只要在輸入前180天前抽血檢測是否具狂犬病抗體，並在120天前提出申請且經認證，抵台即可免隔離檢疫。

根據現行「輸入應施檢疫物檢疫準則」規定，除了11個非狂犬病疫區國家和地區外，從其餘國家攜帶犬貓入境，都要到防檢署的檢疫站隔離7天，讓飼主飽受相思之苦，也不時傳出，因檢疫隔離環境差，有寵物在隔離期間生病、甚至死亡事件。

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防檢署指出，考量犬貓為伴侶動物且近年輸入大幅增加，各界期望能以更靈活的方式來管制疫病輸入風險，因此，在防堵狂犬病的前提下，修正「犬貓輸入檢疫條件」，未來只要是從狂犬病疫區輸入仍需隔離7日，但符合特定條件者，可申請免隔離。

防檢署說明，未來從狂犬病疫區入境的犬貓，回國前180日至1年內，抽血檢測狂犬病中和抗體力價合格，並符合「於回國120日前向防檢署申請輸入檢疫同意文件」、「由輸出國動物檢疫機關直接提供檢測結果聲明書影本給防檢署」或「由狂犬病中和力價抗體檢測實驗室直接提供檢測合格報告影本給防檢署」三者任一條件，經防檢署核發輸入檢疫同意文件後，犬貓入境時由檢疫人員臨場檢疫合格後就可直接隨民眾一同返家，無須進行輸入後隔離檢疫。

此外，防檢署也針對國內犬貓輸出後自疫區回國、參加國際競賽或政府機關邀訪而須申請短期輸入的犬貓、出國救災30日內返國的搜救犬、公務值勤犬也有相關修正。以國內犬貓輸出後自疫區回國為例，如果輸出前有通過狂犬病抗體力價檢測，原本輸出90日內回國可免隔離，修正後延長為1年內回國免隔離。

防檢署表示，犬貓為伴侶動物且近年輸入大幅增加，各界希望能更靈活方式管制疫病輸入風險，防檢署在去年9月舉行2場座談會並聆聽各界意見，參酌現場實務經驗及國際規範，邀請專家學者進行風險評估後，於去年10月31日公布預告修正草案，並給予公眾及各國60日評論期，預告期間獲得各界支持；今年2月27日公告修正「輸入應施檢疫物檢疫準則」相關規定，並從今起生效實施。