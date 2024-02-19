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頂級日系琺瑯廚具Takara Standard擁夢想廚房！職人設計處處貼心　收納大空間又好清潔

▲▼日系,琺瑯廚具Takara,職人。（圖／業者提供）

▲日系琺瑯廚具Takara Standard訴求經典不敗實用耐用。（圖／Takara Standard提供，下同）

消費中心／綜合報導

廚房是僅次於客廳的核心區域，舉凡廚具的外觀設計、氛圍呈現的安排設計，都展現出這個家的持家之道！現今家庭在裝潢時，也特別著重廚房中的廚具規劃，只是功能堪用已經無法滿足需求，最好一眼看來豪華氣派，散發日本職人設計的時尚質感，使用時處處有貼心設計，也不需要太費工清潔打掃，就是最理想的幸福廚房！

▲▼日系,琺瑯廚具Takara,職人。（圖／業者提供）

▲日系琺瑯廚具Takara Standard不只使用起來好清潔，還可展現職人設計質感。

讓廚房成為重獲能量的場域，就從選對廚具開始！自己住的房子當然希望東西用得好、用得久，許多人在裝修廚房前都會做功課，常見的廚具材質有美耐板、不鏽鋼、人造石，更高級一點則是直上琺瑯廚具，琺瑯廚具不但更美觀、加上琺瑯材質好清潔，平滑表面在光線下帶有柔和時尚感，是最多人想要的頂級廚具，專注品質的日系琺瑯廚具Takara Standard，訴求經典不敗實用耐用，日本設計的琺瑯廚具在專業職人設計下，線條俐落簡潔大方，不只使用起來好清潔，醬油湯湯水水打翻也不怕檯面吃色，很適合喜歡料理的人使用。

▲▼日系,琺瑯廚具Takara,職人。（圖／業者提供）

▲日系琺瑯廚具Takara Standard將下方的踢腳板空間改設為收納空間，看起來更俐落大方。

來到日系琺瑯廚具Takara Standard的展示間，一眼就被俐落大方的廚具吸引，這可是從外觀細節上就與其他廚具有大大不同，一般廚具會在櫃體下方留空間做踢腳板，防止櫃體離地太近而受潮，不過琺瑯廚具不怕濕氣的特性，不但可以排除這個問題，還可以將下方的踢腳板空間改設為收納空間，看起來更俐落大方之外，許多消費者大力推崇這一設計，廚房瞬間空間變大、收納空間寬闊，不僅可以放置家中大小鍋碗瓢盆，整體規劃貼心就連洗碗機和飲水機也能塞進去。此外，琺瑯廚具櫃內沒有木頭，打開櫃子不會有受潮後難聞氣味，就連蟑螂也沒有可以產卵的溫床，為廚房乾淨衛生再加分。

▲▼日系,琺瑯廚具Takara,職人。（圖／Takara提供）

▲琺瑯防刮的特性還可以搭配磁吸配件使用。

經常下廚的人也怕廚房油膩難清理，當檯面和櫃體都是日系琺瑯廚具Takara Standard則可以放心，因為琺瑯耐高溫、易清潔，若油不小心噴濺到琺瑯表面，用濕布擦一下就乾淨了，且琺瑯防刮的特性還可以搭配磁吸配件使用，不用再鑽牆壁鎖配件，表面換上磁吸掛鉤即可以掛廚房小物，就連櫃內也可以搭配磁吸配件，不再需要另外量尺寸買收納架，磁吸配件按照個人需求調整抽屜內的配置，各種大小尺寸餐具都能整齊收納，輕鬆維持檯面整潔乾淨。

▲▼日系,琺瑯廚具Takara,職人。（圖／業者提供）

▲快預約日系琺瑯廚具Takara Standard了解日本職人精神。

貼心的廚具按照習慣設計，水槽處理完生食能快速移動到瓦斯爐區，手一伸調味罐輕鬆Get，輕鬆拉開滑軌抽屜拿取餐盤，俐落轉身好菜上桌，隨手抹布一擦檯面油膩盡除，這麼行雲流水的料理時光不再只是幻想，快預約日系琺瑯廚具Takara Standard（https://tw.takara-standard.co.jp/）了解日本職人精神，將夢想廚房一一實現。

▲▼日系,琺瑯廚具Takara,職人。（圖／業者提供）

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