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不是英國藍！爆紅「秒失落的名店」　全場點名1手搖飲

▲▼。（圖／ETtoday資料照）

▲清玉各地分店迅速減少。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

 「哪些很紅又消失的店呢？」一名網友自認，胖達人麵包店與鯊魚咬吐司，是他覺得最曇花一現的連鎖店，該話題也引來2千多名網友回應，以近一年來說，最有討論度及爆爭議的就是廖老大手搖飲，「怎麼能不提中部奇蹟飲料店」；接著最多人點名清玉，「黃金比例就是個笑話」。

一名網友在臉書《爆廢公社》貼出兩張店面外觀，前者是藝人小S老公許雅鈞所投資的「胖達人手感烘焙」；後者為曾紅極一時得早午餐店「鯊魚咬吐司」。原PO則發起討論，「曾經很紅後來消失的店，還有哪些很紅又消失的店呢？」

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文章曝光後，去年一夕爆紅的「阿娘喂！廖老大茶坊連鎖」，短短1年就淪時代的眼淚，讓網友笑虧，「怎麼能不提中部奇蹟飲料店」、「是那種奇蹟，廖老大嗎」、「廖老大XD」、「怎能忘了廖老大」。

留言串中，許多人則點名清玉，「清玉！當初讓我最不解的是，為什麼一杯裡面整顆檸檬佔三分之一、冰塊三分之一、飲料三分之一，賣60-70元還一堆人排隊」、「清玉，傳說中的黃金比例」、「黃金比例就是個笑話」、「清玉+1，真的一下就突然不見了」。不過也有網友回應，「台南還有啊」、「 八里跟西湖店都還在」、「桃園還有」、「台中大肚還有喔！翡翠檸檬黃金比例」。

其他人則回，「蛋塔工場」、「英國藍」、「一芳，喜歡選邊站的後果」、「50元披薩」、「髒髒包」、「休閒小站」、「很喜歡鯊魚咬土司，沒有再營業真的好可惜」、「香雞城，雖然宜蘭有一家，可是味道跟以前也不太一樣了」、「懷念鯊魚咬吐司的木瓜牛奶」、「超大杯、好了啦，現在也很少見了」、「百視達，假日的好夥伴」、「紅景天」、「鯊魚還沒吃到就倒了」、「蜜糖吐司」。

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