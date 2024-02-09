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過年坊間「6大招財術」曝光　2024富起來

▲▼民眾拜財神。（示意圖／資料照）

▲民眾會在初五時拜財神。（示意圖／資料照）

記者鄒鎮宇／綜合報導

農曆正月初五開工時，拜訪財神爺可以祈求新的一年事業愈漸茁壯、生意蒸蒸日上。除了拜財神之外，坊間還流傳著六個簡單的招財術，只需幾個步驟，即可讓新的一年財源滾滾。大家不妨試試看。

1. 想要讓偏財更旺：
先購買五帝錢（順治、康熙、雍正、乾隆、嘉慶），將其串起後拜香於廟中，以提升開運能量，然後佩戴於身上，能夠增進財氣的運勢。

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2. 想招財進門者：
備妥一小袋福袋，放入168元的銅板（50元2個、10元6個、5元1個、1元3個），將小福袋放於皮包、包包內，或懸掛在每天進出的門上，久而久之，將引進財氣。

3. 衣食無缺：
農曆春節時，備妥一個小米缸或陶甕，分層擺放米、麵線、圓餅，並在缸外貼上「福」、「財」的紅紙，放於廚房一角。在7天內食用完畢，有助於新的一年事業、財運順遂。

4. 紅包袋招財術：
準備一個紅包袋，放入168元（同第2點的硬幣數量）的銅板，將紅包袋放置錢包、口袋內，或擺放在神桌的香爐下，平時上香時順便祈求財運，讓福氣、財運與您同行。

5. 八卦招財包：
在紅色小布包上貼上或畫上八卦圖，將五穀（黃豆、黑豆、綠豆、紅豆及米）與鹽混和後放入布包內，最後用紅線將其繫上。在春節期間懸掛在家門或店門的迎風處，能夠達到迎風生財的效果，但每年需更換。

6. 強財富累積能力：
先將五帝錢放於聚寶盆內，再放入100、200、500、1000元的紙鈔，以及1、5、10、50的銅板，接著擺放黃水晶或圓型水晶球，將其放置在家中的「財位」，能夠招財進門。

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