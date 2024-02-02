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三大電信新春優惠登場　申辦就抽「兩年免月租」

▲中華電信MOD、Hami Video推出新春優惠。（圖／中華電信）▲中華電信MOD、Hami Video推出新春優惠。（圖／中華電信）

▲中華電信MOD、Hami Video推出新春優惠。（圖／中華電信）

記者陳俐穎／綜合報導

農曆新年即將到來，許多人也想趁這個時機換新手機，現在三大電信公司也推出各項新年優惠，除了換機之外，影視平台也有優惠活動，此外也推出各項家電好禮折抵，且可參加各項抽獎活動。

中華電信

迎接金龍年春節7天長假，中華電信MOD針對春節即日起同步推出「龍好運專區」，送出總值100萬元看片金給參加闖關遊戲的客戶，累積高分過關另能獲Switch OLED主機+《薩爾達傳說:王國之淚》遊戲片；Hami Video則有「好劇好運龍吼利」活動，追劇就能享抽獎機會，包括單片抵用券、Hami Point點數等超過5萬個獎項。

此外，即日起Hami Video 訂閱影劇館＋享春節優惠價299元可收視90天，喜愛用大螢幕觀賞好片的客戶，網路門市成功申請「MOD家速方案2.0」且符合新租HiNet光世代300M(含)以上+新租MOD+自選餐(自選20)+影劇館+，最高可獲1,300元全聯禮券及Hami Point 400點，MOD老客戶於MOD平臺新訂閱影劇館+ 季約月繳方案，加碼贈Hami Point 300點。

台灣大

台灣大哥大推出申辦vivo、OPPO、motorola 3大品牌指定機款，搭「好速加掛」1Gbps專案，即享手機專案價折2千元，再送MyVideo、KKBOX等影音服務、1千元mo幣，優惠總價值逾5千元。

此外，台灣大VIP用戶續約購機，最高再折5千元優惠。申辦台灣大5G專案，還可參加「千萬迎合併 最高獨享百萬月月送」抽獎活動，一次帶走總價值最高超過百萬好禮。另，針對春節期間旅外返鄉用戶，推出預付卡優惠，5日不限速上網吃到飽只要500元，限時加碼再送5日。

此次抽獎獎品包括80萬元mo幣、Google Pixel 8 Pro (12GB/256GB)、好速成双或好速加掛專案減免2年月租費、OP影音劇院套組與遊戲玩家套組、MyVideo豪華月租服務減免2年月租。

遠傳

遠傳也推出iPhone 15優惠方案，到2月底之前，只要申辦1399元以上的資費方案，綁約30月，就可獲得2000元優惠券，可現折手機售價，活動期間新申辦或攜碼指定方案，搭配指定的手機、平板或是家電可獲得3000元商品優惠券。

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