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聖誕樹、碳排放入題！學測數B「難度中等」　試考生：題目生活化

▲▼學測明天登場，今天下午開放考生查看考場。圖為師大附中考場。（圖／記者許敏溶攝）

▲學測第三天第一節考數B，試考生認為，整份試卷難度中等。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學學測今（22日）首節考數學B。入闈協助大考中心審題的試考生認為，今年數B將生活情境巧妙融入試題，包括聖誕樹燈飾、高溫統計資料分析等，沒有繁複的計算試題，整份試卷難度中等；協助大考中心審題的高中老師認為，今年數B試題取材豐富，以情境融入試題佔近半數，包括射擊遊戲、碳排議題，數據解讀或分析是這份試題的測驗重點。

學測今天進入最後一天，今天上午第一節考數B。根據大考中心統計，共有9萬9041人報考，4449人缺考，缺考率4.49%，較去年3.63%上升0.86%。

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入闈協助大考中心審題的試考生認為，今年數B試題取材將生活情境巧妙融入試題，包括聖誕樹燈飾為素材，評量線段長度與比例關係，第7題為每日最高溫統計資料分析，同時考題也結合時事，像是第11題計算碳排放總量，且整份試卷沒有繁複計算，考生可透過自身經驗聯想解讀試題。整體而言，試卷難度中等。

入闈協助大考中心審題的高中老師認為，今年數B試題取材豐富，以情境融入試題佔近半數，包括射擊遊戲、聖誕燈飾設計、碳排放議題等，像是單選第3題以射擊遊戲為題材，融入直線方程式概念，讓考生判斷目標物是否可能在射擊範圍內。整體而言，數據解讀或分析是這份試題的測驗重點，命題方向可鼓勵修習數B學生，能多從生活中觀察數學觀念或數學模型，發現過去與當下所學數學知識可使用的機會。

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