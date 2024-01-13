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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／3連霸成功！　陳玉珍自行宣布當選金門縣立委

記者鄭思楠／綜合報導

2024年金門立委選舉結果出爐。國民黨立委候選人陳玉珍挾著高人氣，於今（13日）天晚間自行宣布當選，挑戰3連霸成功。

▲▼陳玉珍。（圖／翻攝自臉書／陳玉珍）

▲陳玉珍自行宣布當選。（圖／翻攝自臉書／陳玉珍）

▲▼陳玉珍。（圖／翻攝自臉書／陳玉珍）

▲陳玉珍全家10多人陪同投票。（圖／翻攝自臉書／陳玉珍）

今日金門天氣晴朗，各投開票所陸續湧現人潮。陳玉珍今天一早9點在媽媽與姊妹、姑姑叔叔等全家10多人的陪同下來到塔后的投開票所投票，陣容龐大。

縣選委會的金門縣選舉人數統計資料顯示，全縣總共開設有95個投開票所，其中總統副總統選舉公告有12萬6422人、不分區立委選舉12萬6550人、區域立委選舉12萬4669人、平地原住民立委選舉582人、山地原住民立委選舉470人，5種選舉票包含預備票共計38萬2644張。

▲▼陳玉珍。（圖／翻攝自臉書／陳玉珍）

▲陳玉珍3連霸成功。（圖／翻攝自臉書／陳玉珍）

陳玉珍是金門首位女立委，擁有台大學士、日本九州大學碩士、北京大學碩士的亮麗學歷，曾擔任多届金門縣議員，2019年金門立委補選未獲國民黨提名脫黨參選勝出，被國民黨撤銷黨籍，但不到半年又被恢復黨籍，之後又因「夾手」、「霸佔主席台緊抱蔣萬安」等事件爆紅，成為爭議人物。

陳玉珍本次參選提出12大政見，包含「新建馬山港」、「力促金廈通大橋」、「建腫瘤中心」、「推設立醫療特區」、「蓋金門榮家」、「老人長照床倍增」、「貨物零稅率」、「爭取離島基本法」、「爭還地於民」、「縮國家公園範圍」、「增觀光資源」、「護戰地史蹟保存」。

正確選舉結果，以選舉委員會公告為準。

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