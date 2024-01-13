快訊／6連霸成功！新北第二選區林淑芬擊退藍白合　自行宣布當選　

▲ 林淑芬騎腳踏車拜票。（圖／翻攝自Facebook／林淑芬）

記者楊喬詅／綜合報導

2024總統暨立委大選告一段落，其中新北市第2選區以「藍白合」民眾黨候選人李有宜挑戰現任立委民進黨林淑芬，最終林淑芬在統促黨何淯笙、民眾黨李有宜夾殺中脫穎而出，稍早已自行宣布當選。

林淑芬長期深耕蘆洲、五股、三重選區，基層實力十分雄厚，她也在任內為地方爭取多項建設補助，包括永安南路高壓電塔下地、爭取空大校園社區化以增加綠地開放空間，以及拆除中正路圍牆，形成友善人行步道、爭取補助水湳溝排護岸改善工程等，政績獲得民眾支持，願意助她前往國會為大家服務。

▲ 林淑芬深耕地方已久，基層實力非常雄厚。（圖／翻攝自Facebook／林淑芬）

林淑芬2020年選舉以13萬2591票62.37％得票率，大贏國民黨黃桂蘭的7萬7625票36.51％得票率。本次林淑芬挑戰6連霸，國民黨、民眾黨則以「藍白合」聯合支持李有宜，但最終仍不敵有基層實力的林淑芬，截自19點37分以2萬8877票差距落敗。

根據中央選舉委員會，新北市第二選區選舉人人數一共29萬7867人，共計212處投票所。目前票數仍在統計中，一切結果以中央選舉委員會公告為準。

▲ 林淑芬成功爭取連任。（圖／翻攝自Facebook／林淑芬）

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