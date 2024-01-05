超商1980年「雙饗炮霜淇淋」回來了！草莓奶香炸裂　只要49元限量開吃

▲7-11將在1月10日起開賣限量「草莓開運霜饗」霜淇淋，每支只要49元。（圖／記者周姈姈攝）



記者周姈姈／台北報導

冬天當然要吃草莓！超商「草莓季」現正登場，除了有一系列零食糖果、麵包、甜點新品之外，更呼應復古潮流重磅開賣「草莓開運霜饗」霜淇淋，每一口都能嚐到超濃草莓奶香，還復刻超商1980年代霜淇淋餅杯「雙饗炮」，每支只要49元開吃。

7-11首度與台北排隊名店「法朋烘焙甜點坊Le Ruban Pâtisserie」聯名合作，將在1月10日起重磅開賣「草莓開運霜饗」霜淇淋，每支售價49元，由法朋主廚指導監製，特選歐洲進口草莓汁搭配瑞穗鮮乳製作，酸甜草莓與濃郁奶香完美融合，滑順不膩口。

▲「草莓開運霜饗」霜淇淋上市期間，7-11還復刻1980年代霜淇淋餅杯「雙饗炮」造型。（圖／7-11提供）

特別的是，「草莓開運霜饗」霜淇淋上市期間，7-11還首度復刻1980年代霜淇淋餅杯推出限量吸睛「雙饗炮」造型，在新年之初獻上好運吉利開運祝福；1月10日至2月6日止，每周五六日購買霜淇淋，只要憑icash 2.0、icash Pay支付，即可享第2件半價。

▲超獵奇「青花椒霜淇淋」來了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲青花椒麻香淬油淋在霜淇淋上有些許麻、辣口感。

全家則攜手王品集團旗下麻辣鍋品牌「青花驕」，聯名推出「Fami!ce青花椒霜淇淋」，選用小農牛奶霜淇淋、比利時巧克力霜淇淋作為基底，淋上以江津九葉青花椒提煉的「青花椒麻香淬油」，大口咬下可是能感受到麻、辣的尾韻，意外合搭，還能搭配限量青綠色霜淇淋餅皮、專屬聯名霜淇淋紙杯，趕緊搶嚐鮮，每支售價49元，提醒淬油是買霜淇淋即送1包，讓消費者任意選擇淋或不淋，數量有限、送完為止。