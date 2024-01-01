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全家租地開店...等1年半「驚見已變7-11地盤」　怒告地主結局曝

▲▼小七7-11和全家。（圖／翻攝自免費圖庫WUNDERSTOCK、GOOGLE MAPS）

▲全家看中高雄一處土地，和地主簽約完等1年半交屋，卻變成7-ELEVEn的地盤。（示意圖／翻攝自免費圖庫WUNDERSTOCK、GOOGLE MAPS）

記者郭玗潔／高雄報導

全家看中高雄一處118坪土地，和蔡姓地主簽約，雙方講好等地主蓋完鐵皮屋和停車場，就將房地租給全家開超商。不料1年半後全家要交屋，卻發現該房地已租給7-ELEVEn，怒對地主求償。一審判全家敗訴，全家又上訴，高雄地院審理後逆轉，判地主要賠全家2倍定金。全案定讞。

判決指出，蔡姓女子於2020年1月17日和全家簽約，雙方約好由蔡女在土地上蓋完鐵皮屋和停車場後，將60坪房屋和58坪停車場租給全家，可經營便利商店15年，談妥後全家將16萬訂金交給周女簽收。

不料等到隔年6月15交屋那天，全家發現蔡女已將土地、房屋租給統一超商開7-ELEVEn，並在3天後就要開始裝潢，讓全家憤而向蔡女求償2倍定金32萬、違約賠償金80萬元，然而蔡女只還給全家16萬元定金，全家怒對蔡女提告。

蔡女認為，當初約好的訂金應該是80萬，但全家只給16萬，經催繳後仍未給付，所以租約已經兩方合意解除。解約當天她向全家代理人表示「你們太沒有誠意了，所以不租你們了，錢你拿回去」，而對方並沒有表示意見，簽收16萬支票後離開。

不過全家代理人表示，他只簽了訂金收據，並沒有同意契約作廢，「我收了16萬元的意思不是代表我我同意這個契約解除、作廢，因為我所做的事情都要跟公司回報」，且當初簽約時，雙方原本就合意將定金變更為16萬。。

法官根據雙方證詞，認為當天是蔡女片面解除契約並退還定金，且雙方合約載明交付定金後，將全數轉沖押金，蔡女也在16萬訂金收據上簽名，上面並未提及剩下64萬何時給付。且蔡女在1年後房屋近完工前，都未再催討剩餘定金，可見雙方合意變更定金為16萬元。

法官指出，既然全家並無遲延給付定金，雙方租約也未合法解除，蔡女卻將房屋、土地租給統一超商公司，導致和全家的租約不能履行，判蔡女須賠償雙倍定金，再給全家16萬元。全案定讞。

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