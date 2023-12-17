狂賀戴資穎奪冠！萊爾富祭快閃優惠「第2杯5元」　只限3天

▲台灣羽球一姊戴資穎勇奪生涯第4座年終賽冠軍。（圖／Badminton photo提供，下同）

記者閔文昱／綜合報導

「台灣羽球一姊」戴資穎今(17)日於冠軍賽出戰西班牙球后馬琳(Carolina Marin)，雙方歷經三回合、超過70分鐘的激戰，戴資穎以12比21、21比14、21比18擊退馬琳，成功抱走生涯第四座年終賽女單冠軍。對此，萊爾富也推出優惠歡慶戴資穎摘金，購買指定咖啡第2杯5元，時間只到本月19日為止。

「恭喜小戴啦！立刻到小萊一起歡慶！」萊爾富17日晚間指出，為歡慶戴資穎奪冠，祭出指定咖啡限定快閃優惠，今日起至19日期間，民眾可憑活動條碼於門市購買Hi Café大杯的美式咖啡或特濃美式咖啡享同品項第2杯5元（不能寄杯但不限購），冰熱不限，商品包裝及數量以門市實際販售為準，售完為止。

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身為唯一取得本屆年終賽參賽資格的台灣選手，戴資穎在小組賽前兩戰順利擊退印尼一姊東宗、南韓好手金佳恩，斬獲2連勝，雖然在最後一戰不敵韓國球后安洗瑩，但是仍靠著小組的對戰優勢晉級4強，並在昨天的4強賽與安洗瑩再度交手，雙方苦戰72分鐘打滿三局，戴資穎在決勝局一度落後9分的情況之下打出奇蹟大逆轉，以22比20逆襲收下決賽門票。

決賽第一局，戴資穎打得並不順，被馬琳以21比12帶走首局勝利。次局雙方陷入拉鋸，馬琳先拿下11分進入技術暫停，然而暫停一回來，戴資穎就接連用殺球以及節奏變換，隨後開始取得主控權，最後小戴成功以21比14拿下第二局扳回一城。

進入決勝第三盤，雙方體力好像都有受影響，產生不少失誤，但在決勝盤的下半場，戴資穎成功抓到馬琳的空隙，連續殺球得分，將領先分數逐漸拉開，最後成功以21比18收下第三局，登頂今年羽球年終賽女單球后！