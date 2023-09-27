女嬰壯如綠巨人！媽被告知「存活機率0」拒墮胎　剖腹產5.4Kg寶寶

▲女嬰罹患罕見且嚴重的先天疾病淋巴管瘤。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

為母則強！美國33歲女子切爾西（Chelsey）懷孕5個月時，產檢出女兒阿爾曼（Armani Milby）罹患罕見且嚴重的先天疾病淋巴管瘤，有極高機率出生後死亡，被建議墮胎。但切爾西拒絕醫師提議，提早在8個月緊急剖腹產，生下5.4公斤重、雙手與胸膛異常腫大的「小綠巨人」 女兒。

據《每日星報》報導，切爾西因為女兒疾病，懷孕時體重暴增到90公斤，腹部腫脹如懷上3胞胎。她坦言，當時醫師說明病因與自行搜尋資料看照片後，「我心碎了，我還有2個孩子，不明白為何發生這種事，每天哭與問上帝為什麼？」

▲阿爾曼的乳名是「小綠巨人」。（圖／翻攝自推特）

不過作為母親，即使被告知女兒產後生存機率是零，同時還有嚴重健康問題，切爾西從未考慮墮胎，「我們只想著如何在她出生後幫助她」。因此，切爾西首次看到女兒樣貌時雖又難過痛哭，但「我不在乎她長什麼樣，無論如何我都愛她」，之後也為了女兒全家搬家，就近在一間醫院住院治療3個月。

幸運的是，有專家認為阿爾曼的疾病可透過手術完全治癒，目前9個月大、穿2歲幼兒衣服、被媽媽取乳名「小綠巨人」的阿爾曼，正定期接受排液治療，並預計在今年完成淋巴管瘤摘除手術，未來再切除多餘的皮膚。

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