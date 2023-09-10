多達20人涉案！嘉義男欠5萬遭打死丟包　過半未成年

▲嘉義打死人丟包案犯嫌到案。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者張靖榕／綜合報導

28歲錢姓男子因借5萬元還不出來，4日深夜在嘉義縣治特區遭押走打死丟包產業道路。涉及攔車押人共4人、涉及施暴致死及遺棄屍體罪嫌者約14人，另有2名關係人，代表本起命案涉案人數高達20人，其中更有至少10人未成年，蘇姓主嫌也不過22歲。

錢男與女友4日深夜11時，騎機車行經嘉義縣治特區祥和一路與太保二路口時，遭1輛自小客車攔下，車上3男1女下車與錢男談論5萬元債務問題，隨即將錢男押上車駛離，目擊全程的蘇女則急忙記下車號報警求助。

根據警方調查，錢男被押往義竹鄉偏僻處，下車後遭多人持棍棒毆打昏迷，周圍有相關人等圍觀，等到要將錢男載回水上鄉時，發現錢男已無氣息，之後丟包在鹿草一處偏僻產業道路，警消據報趕往現場，將錢男送醫急救後仍宣告不治。

檢警調查，涉嫌妨害自由共4人，2名未成年少年請回、駕駛李男5萬交保、姜男3萬交保。設施暴致死及遺棄屍體罪嫌者約14人，包含4名成年、10名未成年，包括2名蘇姓主嫌，目前仍有約6名未成年未到案。

另有2名關係人到案說明後請回，本起錢男命案涉案多達20人，而且逾半數都是未成年人。