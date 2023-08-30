痛批連《商周》都欺負侯友宜 　他慨嘆：想起韓國瑜被抹黑的慘狀

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者周宸亘攝）

記者江采蓁／綜合報導

《商業周刊》臉書粉專29日整理了目前總統參選人的政見，不過，對於國民黨參選人侯友宜的政見，圖上只顯示一排「……」，引發藍營強烈不滿。前國民黨立委陳學聖30日也在臉書痛批，一個過往風評還不錯的媒體，沒想到也「變節」，讓他有許多感慨，也聯想到前高雄市長韓國瑜競選總統時被「黑韓產業鏈」抹黑的慘狀。

陳學聖痛批，看完《商周》的貼文只能說欺人太甚，連《商周》也敢欺負侯友宜，他強調，可以批評侯友宜的政見太差，或是講話沒有魅力，但就是不能一片空白，如果這件事是發生在綠媒，侯友宜還可以認了，因為本來就沒有被公平對待過，但今天是《商業周刊》，一個過往風評還不錯的媒體，竟然也淪為綠媒的一員。

陳學聖表示，他知道現今媒體業經營困難，廣告多仰賴政府、國營企業貼助，但再艱困，總還是要有一個知識份子的格調。他提到，記得當年《商周》剛上市，沒人知曉，當時他在跑交通新聞，創辦人金惟純找他幫忙介紹給台鐵認識，希望在火車站販賣處展售，他覺得這是本好雜誌，就幫忙牽了線，《商周》也因此跨入這通路，打開了市場，廣受好評迄今。

「沒想到現也淪落『變節』，令人不勝唏噓...」，陳學聖大嘆，心中有許多感慨，也聯想到2020年韓國瑜被黑韓產業鏈抹黑的慘狀，沒想到現今侯友宜也一樣。他最後喊話，「拼口氣，大家加油吧！我們有骨氣些，第一步，就是《商周》不道歉，這媒體也就不用再看了。」