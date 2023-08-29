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大陸 大陸焦點 特派現場

蔣萬安：對上海，我很有fu！

記者趙禕/上海報導

赴上海參加雙城論壇的台北市市長蔣萬安一行人，今天傍晚與上海市市長龔正及上海市政府官員見面。蔣萬安在見面會上表示，兩岸與雙城的關係始終是與大時代緊密關聯的，我們要往前走，要隨時調整腳步，要務實面對發展，和平爭取雙贏。談到他對上海的感覺，蔣萬安說：「對上海，我很有fu！」

▲台北市市長蔣萬安一行人，今天傍晚與上海市市長龔正及上海市政府官員在在上海城市會客廳見面。（圖／記者趙禕攝）▲台北市市長蔣萬安一行人，今天傍晚與上海市市長龔正及上海市政府官員在在上海城市會客廳見面。（圖／記者趙禕攝）

今天的見面安排在在上海城市會客廳，雙方先分別介紹出席見面會的人員，接著由東道主上海市市長龔正向蔣萬安市長一行致歡迎詞。龔正先代表上海市政府向蔣萬安市長一行表示熱烈歡迎。他說：「『雙城論壇』舉辦13年來，取得了可貴的交流合作成效，充分體現了兩岸關係和平發展的成果。當前，上海正加快建設具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市，深化「五個中心」建設，強化「四大功能」，全力推動高質量發展，我們期待與台北市一道，增進交流、深化合作、共謀發展。我們將更好服務台企來滬投資興業，更好服務台胞在滬安居樂業，更好服務台灣青年在滬就業創業。新時代是中華民族發展的大時代，我們願與台北市政府攜手努力，進一步鞏固兩市機制化交流，推動兩市合作向縱深發展，切實增進兩市民生福祉，為推動兩岸關係和平發展作出貢獻。」

▲上海市市長龔正。（圖／記者趙禕攝）▲上海市市長龔正。（圖／記者趙禕攝）

蔣萬安市長感謝上海市政府的接待，他表示：「上海是『現代化』很早的城市，上海的現代化歷程跟台北很像，都經驗了帝國主義的侵略，有著為民族榮光而奮鬥的展現。上海和台北，關係始終與大時代緊密關聯；歷史是延續的，現實是發展的；我們今天談兩岸互動，談雙城論壇，無非都是基於可以對話的歷史條件以及文化脈絡。我們要往前走，就要在現實中隨時調整腳步，因應對策。蔣經國先生說過：時代在變，環境在變，潮流也在變；因此，台灣有了快速的政治開放、社會進步、經濟建設，連帶兩岸關係也有了突破性的進展，從包括經濟、社會在內的許多方面都逐步開展正向的交流。由此顯示我們要務實面對發展，要和平爭取雙贏。」

蔣萬安對別用：「對上海，我很有fu！」來表達他對上海的感受。

▲台北市市長蔣萬安。（圖／記者趙禕攝）▲台北市市長蔣萬安。（圖／記者趙禕攝）

隨後兩位市長互相交換禮品，台北市政府送給上海市的禮物，是由春池玻璃以回收玻璃原料手工精製打造而成的「雙口瓶」，透過國寶級工藝師傅的巧手，對原本廢棄的玻璃，重新賦予非凡的藝術價值，也兼具藝術與環保層面，呼應本屆論壇主題「新趨勢 新發展」，展現出永續共融的無限可能。值得注意的是「雙口瓶」也寓意著「兩」岸和「平」。

▲台北市長蔣萬安向上海市長龔正贈道禮品。（圖／記者趙禕攝）▲台北市長蔣萬安向上海市長龔正贈送禮品。（圖／記者趙禕攝）

上海市政府送給台北市的禮物則是瓷器「玉蘭花開」，以簡約線條勾勒出上海浦江兩岸的建築群和上海市花白玉蘭；浦江兩岸建築群是上海百年歷史的見證，象徵歷史和現代的融合；朵朵向上的白玉蘭代表上海人民熱情歡迎台北來的貴賓，象徵兩市人民之間的真摯情感。

見面會後，上海市政府也以晚宴款待了出席兩岸雙城論壇的所有嘉賓。

▲上海市長龔正向台北市長蔣萬安贈道禮品。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市長龔正向台北市長蔣萬安贈送禮品。（圖／記者趙禕攝）

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