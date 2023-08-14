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大陸 大陸焦點 特派現場

準新人突分手　男方母怒討38萬連「八寶粥」也要還

▲▼ 伴娘,婚禮,結婚,宴客,捧花,禮服,婚紗。（圖／CFP）

▲準新人結婚前突然分手，男方母親怒討錢連「八寶粥」也要還。（示意圖／CFP）

實習記者高語璠／綜合報導

大陸一對戀人即將走進婚禮殿堂，但在婚禮前夕，女方因瑣事與男方分手，男方母親要求退還所有的婚禮開銷，包括給女方買的「八寶粥」，女方卻認為有些東西是贈與無需退還，最後男方家長直接鬧上法庭。

據《頭條新聞》報導，這件事發生在上海青浦，一對新人在婚前因瑣事分手，男方母親深感不滿，決定將女方告上法庭，要求當初給的所有款物都需歸還，討回拍攝婚紗照、購買三金和喜糖以及各種禮品的費用，連「八寶粥」也要討回，總計9萬多元人民幣（約38萬新台幣）。

男方母親說，曾在女方生日、見家長以及參加女方姊姊婚禮時都有以轉帳的方式包紅包，還說，如果送給女方的禮品被吃掉了，應該把相對應的金額歸還給她，目前女方還有3萬餘元（約12萬新台幣）要歸還。

女方稱，男方給的錢款、物品大部分屬於贈與，已經將三金歸還給男方，自己並不需要再歸還其餘錢款。

法官表示，男方母親在女方生日以及女方姊姊結婚給的紅包屬於贈與；佈置婚禮所花費的費用，為男女雙方共同使用的部分，需根據實際使用及消耗情況，視情而定；給女方親屬的錢款，跟結婚姻有直接相關，應當屬於彩禮。經過法官釋法明理，男方母親達成調解協議，女方當庭歸還男方母親8000元（約3萬元）。

看完報導的網友在底下留言，「女生選擇分手是對的」、「還好沒結婚，即使結婚了，也是處處被算計」、「這種人家也配娶媳婦，她兒子打一輩子光棍最省錢」。

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