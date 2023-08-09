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長者嗆咳不容忽視！嚴重引發肺炎及併發症　醫曝預防「7字訣」

▲▼8月8日父親節，花蓮慈院團隊帶著口腔保健桌遊，與花蓮縣後山人文發展協會的社區長者互動。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼8月8日父親節，花蓮慈院團隊帶著口腔保健桌遊，與花蓮縣後山人文發展協會的社區長者互動。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著年紀增長，人類身體各項機能逐漸退化，「嗆咳」是長輩常見的問題，為了減少他們的嗆咳發生，花蓮慈濟醫院精神醫學部失智日間照護團隊、復健部語言治療師再次合作，設計口腔保健桌遊，並與高齡暨社區醫學部團隊走進長者社區據點分享，帶領長輩從遊戲中學減少嗆咳的知識。

▲▼8月8日父親節，花蓮慈院團隊帶著口腔保健桌遊，與花蓮縣後山人文發展協會的社區長者互動。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

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「嗆咳看似小事，但是發生在長者身上是不容忽略的大事。」高齡暨社醫部行政組組長洪從善表示，年長者容易發生口腔及咽喉的肌肉功能衰退、舌頭控制力下降、吞嚥協調功能也退化，導致長者吞嚥時，食物或液體跑進氣管裡引起嗆咳，若是處理不當，可能導致長者營養不良，甚至引發吸入性肺炎或其他併發症等問題。

▲▼8月8日父親節，花蓮慈院團隊帶著口腔保健桌遊，與花蓮縣後山人文發展協會的社區長者互動。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼口腔保健桌遊與桌遊大富翁模式類似，長者從闖關遊戲中學習減少嗆咳的方式及口腔保健的知識。

精神醫學部失智日間照護團隊、復健部語言治療師在2020年便共同研擬出「預防嗆咳七字訣」—練、正、酸、湯、靜、五、碗。今年在護理師陳冠婷、陳申郁瑄的巧手設計下，製作成口腔保健桌遊。病房護理長陳巧菱表示，與桌遊大富翁模式類似，讓長者從闖關遊戲中學習減少嗆咳的方式及口腔保健的知識，比單純口語衛教知識來得更活潑有趣、更容易幫助長者記憶，並落實在生活中。

▲▼8月8日父親節，花蓮慈院團隊帶著口腔保健桌遊，與花蓮縣後山人文發展協會的社區長者互動。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

8月8日父親節，團隊帶著口腔保健桌遊，與花蓮縣後山人文發展協會的社區長者互動。「骰到幾點，就走幾步！」長者擲出骰子，隨著步數走到不同的關卡，包含機會、命運題或是動作卡、題目卡等，做出關卡中指定的減少嗆咳動作或說出口訣，答對即可得到嗆咳獎勵小卡，讓老大人像孩子一樣，玩得不亦樂乎。91歲黃先生說，他也曾在喝水時，發生嗆咳，透過遊戲學習，不只很有趣，也很好玩，回家後也會多注意。

▲▼8月8日父親節，花蓮慈院團隊帶著口腔保健桌遊，與花蓮縣後山人文發展協會的社區長者互動。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮縣後山人文發展協會理事長王希達說，很感謝花蓮慈院團隊帶來口腔保健遊戲，透過寓教於樂的方式，讓這群平均年齡75歲的長輩更容易記憶，已有不少長者回饋，期待再次上到這課程。

▲▼8月8日父親節，花蓮慈院團隊帶著口腔保健桌遊，與花蓮縣後山人文發展協會的社區長者互動。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院團隊研擬出「預防嗆咳七字訣」—練、正、酸、湯、靜、五、碗。

洪從善組長表示，花蓮慈院不只要把醫院裡的病人照顧好，更努力將社區的長輩也照顧好，從疾病預防開始，打造無圍牆的醫院，讓健康成為看得到、摸得到也享受得到的社區生活。

●「長者預防嗆咳七策略」
「練」，找語言治療師學習，增進吞嚥肌肉群的運動。
「正」，吃飯坐正收下巴，避免食物誤入氣管。
「酸」，餐前少許酸性飲料或剉冰，增加唾液分泌。
「湯」，湯和飯分開吃，先喝湯再吃飯，避免狼吞虎嚥。
「靜」，專心吃飯不說話，減少嗆咳機會。
「五」，使用5毫升容量湯匙，確保入口食物大量剛剛好。
「碗」，用碗代替水杯喝水，減少仰頭姿勢嗆到。


 

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