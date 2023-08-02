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社會 社會焦點 保障人權

「湯杓超人」打掉歹徒武器紅到韓國！影片破300萬觀看：別惹台灣人

記者柯振中／綜合報導

台東縣台東市7月9日曾發生隨機砍人案，26歲的蔣姓女子行走在中興路二段，遭到50歲張姓男子砍殺，所幸有4名男子上前救援，才沒有發生更嚴重傷亡。而這段影片近期紅到國外去，韓國媒體SBS的新聞片段更是高達341萬人觀看，讓人大讚「不能惹到台灣人」。

這起隨機砍人事件發生在7月9日中午12點左右，蔣姓女子走在大馬路上，遭到張男持美工刀背後襲擊，當場痛得倒地翻滾，隨後爬起掙扎逃脫。

張男並沒有因此罷手，而是持續在後方追趕，所幸調查局台東縣調查站公務車司機許世光帶著2名兒子路過，立即下場救援，使用電風扇、行李箱及湯杓等武器對峙，加上還有路人助陣，最後由許世光持湯杓打掉美工刀，4人成功合力將歹徒壓制。

▲▼台東隨機砍人 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲▼台東上個月發生隨機砍人案，影片紅到國外，英勇的台灣4男子成功救下遭襲女子 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲▼台東隨機砍人 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

事後許世光一家3人被找了出來，義舉也因此受到表揚，調查局局長王俊力更是親自頒發獎狀，全台灣人都替父子3人、英勇路人的行為感到驕傲。

而這段影片近期紅到國外去，事件受到韓國媒體報導，其中SBS新聞將片段剪接成影片，發布在YouTube平台上，結果2周的時間就有高達341萬人觀看，顯然事件也在韓國引起廣泛迴響。

不少韓國網友留言稱讚，「慶幸受害者還活著，這世界仍舊充滿溫暖」、「台灣是個充滿溫暖的地方」、「天啊，多麼勇敢的一家人」、「拿湯杓打掉嫌犯手中的武器，真的太神奇了」、「所以無論怎樣，千萬不能惹到台灣人。」

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