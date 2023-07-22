人妻偷懷小王種　狂甩4掌逼夫離婚！挨告反控他勾引大嫂

▲許女離婚前就懷有小王的女兒。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者崔子柔／綜合報導

新竹一名柯姓男子與許女在2005年結婚，但許女多年後透過臉書聯繫上小王卜男，發展出婚外情後逼丈夫離婚，被拒絕還狂甩4巴掌、用椅子砸丈夫，柯男同意離婚後，發現許女在離婚前就懷有卜男的種，氣得提告求償100萬。新竹地院則判許女、卜男賠償30萬元。

根據判決書內容，柯男、許女育有2名子女，柯男指控，許女自2020年4月起開始逼迫他離婚，還賞他4個耳光、用椅子砸向他的上臂，讓他患有「伴有混合憂鬱情緒及焦慮之適應疾患，與失眠」及「憂鬱症」症狀。

柯男後續答應許女離婚後，卻發現許女在2022年1月產下一名女嬰，推算出許女與卜男在2020年3月間就有不正常交往，且在離婚前就受孕，還在離婚時向他索要100萬元，他氣得提告許女、卜男，求償100萬元。

許女則控訴，陳男婚後只顧自身享樂，鮮少陪伴家庭，甚至還勾引她大嫂、竊取大嫂財物，造成她一度嚴重憂鬱、有自殺傾向，她在與柯男協定離婚時，並不知道已懷孕。

法官則認為，卜男與許女是舊識，許女則早在臉書上就標註過與柯男結婚，還有PO過多則家庭親子活動的貼文，因此認定卜男在知道對方有配偶的情況下，與許女發生性行為，更讓她受孕，破壞婚姻情節重大，判2人應賠柯男30萬元。