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大陸 大陸焦點 特派現場

螞蟻集團遭罰款306億元　證監會定調：已完成整改

▲▼螞蟻集團。（圖／CFP）

▲大陸金融管理部門對螞蟻集團罰款人民幣71.23億元。（圖／CFP）

記者林彥臣／綜合報導

大陸「證監會」官網7日晚間發出公告，金融管理部門依據《中國人民銀行法》、《反洗錢法》等法條，對螞蟻集團及旗下機構處以罰款（含沒收違法所得）71.23億元（約新台幣306億元）。騰訊新聞《潛望》對此分析指出，儘管罰款金額巨大，但市場將其解讀為靴子落地，利空出盡。

螞蟻集團在2020年11月初，上市前夕被叫停，大陸金融監管機構此後開啟了對大型平台公司，一連串的監管和處罰行動。

大陸「證監會」發表一篇題為《金融管理部門善始善終推進平台企業金融業務整改，著力提升平台企業常態化金融監管水平》的文章，強調對於「平台企業金融業務」的整改已經告一段落。

文章內容提到，「2020年11月以來，從依法加強監管和有效防範風險的角度出發，金融管理部門督促指導螞蟻集團、騰訊集團等大型平台企業全面整改金融活動中存在的違法違規問題」。

文章提到，目前，「平台企業金融業務存在的大部分突出問題已完成整改。金融管理部門工作重點，從推動平台企業金融業務的集中整改，轉入常態化監管。」

文章裡還說，金融管理部門依據《中國人民銀行法》《反洗錢法》《銀行業監督管理法》《保險法》《證券投資基金法》《消費者權益保護法》等，對螞蟻集團及旗下機構處以罰款（含沒收違法所得）71.23億元。

騰訊新聞《潛望》指出，儘管罰款金額巨大，但市場將其解讀為靴子落地，利空出盡。騰訊新聞《一線》指出，受罰款消息落地影響，阿里巴巴美股盤前拉升漲超3%。

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