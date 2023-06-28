超辣女賣家穿衣自拍「凹成大法師」！身分被神出：是小港之光

▲超辣女賣家為了讓顧客見證褲子的彈性，不惜做出各種高難度動作。（圖／翻攝網購平台）



記者柯振中／綜合報導

現在網路購物十分方便，不但能直接看到產品實穿的模樣，商家通常也會詳細介紹產品特色。不過，近日有網友發現，網路賣場上有名女賣家擔任模特時，擺出的姿勢都十分獨特，其中更有類似電影《大法師》裡的經典姿勢，照片引發討論後，女賣家的身分也被挖出，原來這些照片早已有人發現，賣家還被稱作「小港之光」。

一名網友近日在「爆廢公社」PO文，其中截了許多張照片，不過畫面中的女賣家姿勢十分獨特，雖然賣場是在賣褲子，但是畫面中的重點幾乎都已跑題，讓他感到十分困惑，「她可能是想表現褲子很有彈性嗎？剛看了一下賣場粉絲有一千八百多個，合理懷疑都不是為了買衣服而追蹤賣場的…。」

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▲▼女賣家的各種動作都令人感到十分驚奇。（圖／翻攝網購平台）



從照片當中可以看見，女賣家時而擺出下腰的動作，時而做出膝蓋跪地、雙腿大開的蹲姿，也有將單腿舉起，做出一字馬的動作，而她身上所穿的，就是正在販售的彈性牛仔褲，褲子沒有任何開裂，可見所販售的衣物品質相當不錯。

畫面引起討論後，網友們驚呆留言，「有點像大法師」、「這根本是JOJO耶」、「我懷疑她是大法師來的，只是我沒有證據」、「這動作也太強了吧」、「絕對不是正常人，筋骨有夠厲害，一定練過。」

事後，也有人神出，其實這名女子已非第一次引發討論，先前就因為軟Q的動作、以及出貨地點在高雄小港，而被封為「小港之光」。對於網友們的熱烈討論，她也大方回應，如此軟Q的筋骨是天生來的，她為此十分自豪，平時也有在控制體重，盡量維持在43公斤，讓體態看起來不會走樣。