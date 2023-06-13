9項邊境不合格1／3來自印度！「這產品」爆17種農藥違規遭退運銷毀

▲波蘭出口「香草菊蜜茶」防腐劑含量不符規定。（圖／食藥署提供，下同）

記者嚴云岑／台北報導

食藥署公布一周邊境查驗結果，共計9項產品不合格，隸屬知名Twinings唐寧茶、來自波蘭的「香草菊蜜茶」被驗出禁用防腐劑苯甲酸，64.8公斤遭退運銷毀；印度出口的「葫蘆巴」更一次驗出17種農藥違規，13.5公斤遭退運銷毀，不得流入市面。

食藥署今（13）日公布9項邊境查驗違規產品，有1/3來自印度，其中昱元有限公司進口的「鷹嘴豆瑪薩拉(綜合香料)」與「肉類優格用混合香料粉」，分別被驗出農藥芬普尼及其代謝物、愛殺松、陶斯松、得克利、賽速安超標或違規使用。

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食藥署副署長林金富表示，依據「農藥殘留容許量標準」，農藥陶斯松、得克利、賽速安定量極限均為0.05 ppm，芬普尼及其代謝物定量極限為0.002 ppm，愛殺松為不得檢出，本案不符合食安法第15條規定，8公斤產品全需退運或銷毀。

▲印度出口「鷹嘴豆瑪薩拉(綜合香料)」農藥殘留含量不符規定。

林金富提到，這兩批印度香料都屬同一貨品號列，6個月內共輸入20批，其中有7批來自昱元有限公司，食藥署抽驗3批就有2批不合格，將依規定調整為加強抽批。

另一項來自印度的違規產品，則為米迪南國際有限公司自印度進口的「葫蘆巴」，在邊境抽驗共驗出17項農藥殘留超標，分別為毆殺松、亞滅培、貝芬替、菲克利、益達胺、百克敏、賽速安、三氟敏、待克利、克收欣、得克利、可尼丁、陶斯松、賽扶寧、賽洛寧；另驗出不得檢出農藥達馬松、三賽唑。

▲印度出口「葫蘆巴」農藥殘留含量不符規定。

林金富表示，葫蘆巴為植物的一種，經乾燥後可製成香料，用於醬汁、咖哩、湯品中，該產品是近6個月內同產地、同號列第一批不合格，會持續追蹤該產品大量農藥產留原因，進口13.5公斤也全需退運或銷毀。

今日另有一項違規產品為澳大利亞出口「鮮蘿蔔」，其驗出農藥佈滅淨0.03 ppm，660公斤遭邊境攔截。林金富解釋，佈滅淨是殺草劑，台灣僅於芹菜中訂定0.5ppm限量，蘿蔔照理來說不會使用該項農藥，不排除是在噴草時被污染到。

▲澳大利亞出口「鮮蘿蔔」農藥殘留含量不符規定。